Heroica remontada: Los Pumas vencieron a Escocia por 33-24 en Murrayfield

Los Pumas tiraron de jerarquía y energía para vencer a Escocia en su casa.

Los Pumas superaron 33-24 a Escocia en Murrayfield este domingo en el segundo duelo por la ventana de noviembre.

El seleccionado argentino de rugby no había tenido un buen comienzo, pero, tras estar 21-0 abajo en el marcador, reaccionó y se llevó un triunfazo en la tierra del Cardo.

Tras este choque, el combinado dirigido por Felipe Contepomi enfrentará a Inglaterra el domingo próximo.

El partido

Inició el primer tiempo

A los cinco minutos del primer tiempo, el cordobés Juan Cruz Mallía cometió una infracción al querer interceptar un pase de Escocia y vio la amarilla.

A los 13 del PT, Jack Dempsey rompió la línea defensiva con una carrera vertical y anotó el primer try en favor de Escocia. Luego, Finn Russell convirtió y puso el marcador 7-0 en favor del conjunto local.

En el minuto 23, “Juanchi” Mallía probó a los palos tras un penal. Pero el cordobés no estuvo certero en esta ocasión y falló el remate. El marcador se mantiene 7-0 en favor de Escocia.

A los 28 minutos del PT, Ewan Ashman, hooker del Cardo, pidió la pelota en ataque y, a pura potencia se metió en el ingoal argentino. Russell no falló y estiró la ventaja para Escocia (14-0).

A los 33, Juan Cruz Mallía volvió a probar a los palos. Pero no le entró bien a la pelota y el remate se quedó corto.

Finalizó el primer tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

Inició el complemento

A los cuatro del segundo tiempo, Ewan Ashman anotó un nuevo try para Escocia. Russell convirtió y puso el tanteador 21-0 para el conjunto local.

A los 14 del segundo tiempo, Blair Kinghorn vio la amarilla.

A los 16 del complemento, Julián Montoya, capitán de Los Pumas, de pick and go, anotó el primer try del combinado argentino. Santiago Carreras no falló a las hache y dejó el tanteador 21-7.

Tan solo cinco minutos después, a los 20 del complemento, Rodrigo Isgró pidió la pelota, y a pura fuerza, anotó el segundo try de Los Pumas. Carreras no consiguió sumar la conversión y el tanteador quedó 21-12 para los locales.

A los 24, Finn Russell pidió palos tras un penal y sumó tres más para los locales. El marcador quedó 24-12 para el Cardo.

A los 30 del complemento, Pedro Rubiolo anotó un nuevo try en favor de Los Pumas. Carreras convirtió y dejó el marcador 24-19.

A los 35 minutos del ST, Pablo Matera se zambulló en el ingoal de Escocia y, con la conversión de Carreras, puso a Los Pumas al frente por 26-24.

A los 38 del ST, Justo Piccardo tomó la pelota en las 22 yardas de Escocia y corrió hasta el ingoal del Cardo para marcar un nuevo try de Los Pumas. Carreras volvió a sumar con el pie y dejó el tanteador 33-24.

FUENTE: La Voz Interior