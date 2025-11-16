domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén

El plantel Verdinegro, que emprendía el regreso a San Juan después de perder la categoría en Mar del Plata, se llevó un gran susto en el aire. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.

Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.

La noche de San Martín parece no tener respiro. Luego de la caída ante Aldosivi en Mar del Plata, que decretó el descenso de categoría, el plantel inició el regreso a la provincia en medio de una desazón total. Sin embargo, en pleno vuelo sucedió algo imprevisto.

Lee además
¡descendio san martin!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!
un vestuario partido al medio: la desolacion de san martin tras el descenso en mar del plata
Imagen que duele

Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata

Según relataron fuentes vinculadas al plantel a Tiempo de San Juan, el avión chárter que trasladaba al equipo se encontró con una tormenta muy fuerte en medio del trayecto, que provocó un desperfecto mecánico en la nave. Esa situación obligó a modificar el plan de vuelo y descender en el aeropuerto de Neuquén para resguardar a la delegación.

“La tormenta nos obligó a aterrizar. Estamos en Neuquén, esperando a ver qué dicen”, contaron desde el equipo.

La maniobra se realizó con normalidad y sin riesgos para los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Tras algunos minutos en plataforma, el equipo aguardó las indicaciones correspondientes para continuar con normalidad el itinerario hacia San Juan.

Temas
Seguí leyendo

En fotos, la tarde negra del descenso de San Martín

El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

"Por nuestra historia, por nuestros colores": el emocionante video que subió San Martín en la previa a la 'final' en el Minella

La Liga Sanjuanina apoya a San Martín de cara al duelo decisivo ante Aldosivi

Sin pelos en la lengua, Caruso Lombardi habló sobre el arbitraje de Aldosivi-San Martín: "A San Juan lo van ayudar"

"Si se salva San Martín, le propongo casamiento": la promesa viral de dos verdinegros a días de la gran final

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡descendio san martin!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos
Nuevo esquema

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: Roma no paga traidores
Apostillas

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"

Te Puede Interesar

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jorge Miadosqui tras el descenso: Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado
San Martín

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén

La situación en la que encontró la vivienda la dueña de la finca, tras haber sido alertada por el incendio del galpón.
Investigación

Incendio en 9 de Julio: también detectaron un robo en el lugar y hay muchas dudas

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?