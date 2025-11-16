Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén

Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.

La noche de San Martín parece no tener respiro. Luego de la caída ante Aldosivi en Mar del Plata, que decretó el descenso de categoría, el plantel inició el regreso a la provincia en medio de una desazón total. Sin embargo, en pleno vuelo sucedió algo imprevisto.

Imagen que duele Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata

Según relataron fuentes vinculadas al plantel a Tiempo de San Juan, el avión chárter que trasladaba al equipo se encontró con una tormenta muy fuerte en medio del trayecto, que provocó un desperfecto mecánico en la nave. Esa situación obligó a modificar el plan de vuelo y descender en el aeropuerto de Neuquén para resguardar a la delegación.

“La tormenta nos obligó a aterrizar. Estamos en Neuquén, esperando a ver qué dicen”, contaron desde el equipo.

La maniobra se realizó con normalidad y sin riesgos para los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Tras algunos minutos en plataforma, el equipo aguardó las indicaciones correspondientes para continuar con normalidad el itinerario hacia San Juan.