sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imagen que duele

Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata

El Verdinegro cayó 4-2 ante Aldosivi, perdió la categoría y todo fue tristeza en el Minella. Jugadores quebrados, familias en silencio y un clima tenso que incluyó un insólito intento de frenar el trabajo de la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sm (1)

San Martín vivió una de sus noches más duras. La derrota 4-2 ante Aldosivi en Mar del Plata consumó el descenso y dejó un clima de desolación absoluta dentro y fuera de la cancha. Apenas el pitazo final sonó en el Minella, los rostros lo dijeron todo: futbolistas quebrados, colaboradores abrazándose entre lágrimas y un silencio que pesaba más que cualquier palabra.

Lee además
¡descendio san martin!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!
el gol que le ahogaron al pulpo y el guante del pibe barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos
No pudo ser

El gol que le ahogaron al Pulpo y el 'guante' del pibe Barrera, la luz de esperanza que se fue apagando en los 90 minutos

En el campo de juego, Lecanda salió llorando, contenido por los integrantes del cuerpo técnico. Abel, el histórico utilero del club, era otro de los más golpeados y no podía ocultar el dolor. A metros, las familias de los jugadores miraban sin poder intervenir, atravesadas por la misma tristeza.

El ánimo no mejoró en el vestuario. Allí, el plantel permaneció casi una hora a puertas cerradas, junto a Leandro Romagnoli y un Jorge Miadosqui que caminaba de un lado a otro sin encontrar consuelo. Borgogno fue el único que salió antes: buscó refugio en su familia, casi en soledad. El resto lo hizo después, todavía con los ojos hinchados de llorar.

La tensión también dejó un episodio insólito: un colaborador de San Martín intentó impedir el trabajo de la prensa, la misma que acompañó al equipo durante todo el año en el Hilario y también como visitante.

Romagnoli se retiró del estadio junto a su esposa sin hacer declaraciones, dejando abierta la incertidumbre sobre su futuro. El plantel partió en silencio en el colectivo rumbo al hotel, donde pasarán la noche antes de regresar este sábado a San Juan.

En medio del dolor y la desazón, San Martín empieza otro camino.

Temas
Seguí leyendo

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

Godoy Cruz empató con Riestra, no le alcanzó y perdió la categoría tras 17 temporadas

Insólito: las extrañas líneas del VAR en el gol del empate de Godoy Cruz

'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Peñarol eliminó a Marquesado por penales y clasificó a la semi del campeonato sanjuanino

Video: un hincha enloqueció con la clasificación de México y se burló de los jugadores argentinos

Clásico mediagüino y partidazo en la calle Sargento, los condimentos del Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡descendio san martin!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos
Nuevo esquema

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos

Te Puede Interesar

Jorge Miadosqui tras el descenso: Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado
San Martín

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata
Imagen que duele

Un vestuario partido al medio: la desolación de San Martín tras el descenso en Mar del Plata

El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

En fotos, la tarde negra del descenso de San Martín
Galería

En fotos, la tarde negra del descenso de San Martín

Un galpón se incendio en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales. (Foto: Bomberos Voluntarios de Caucete)
Este sábado

Se incendió un galpón en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales