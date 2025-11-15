Insólito: las extrañas líneas del VAR en el gol del empate de Godoy Cruz

Tres minutos después del cachetazo que le dio Riestra y que lo puso en un grave riesgo de cara a la lucha por el descenso, Godoy Cruz logró convertir el gol del empate de la mano de Santino Andino para la explosión del estadio Feliciano Gambarte por su sueño de la permanencia. Sin embargo, tras varios minutos de la revisión de la acción, en la que se llegó a observar que un futbolista del Tomba que participó del gol estaba en posición adelantada, el VAR mostró el trazado de líneas que dejó más dudas que certezas.

Durante el tiro libre ejecutado por Andino desde la izquierda, el cual terminó metiéndose en el ángulo derecho del arco defendido por Nahuel Manganelli, Agustín Auzmendi, el número 31 del local, partió en posición adelantada. Y si bien no tocó la pelota durante todo el recorrido, este delantero del Tomba estuvo muy cerca de peinar la pelota, acción con la que confundió al arquero de Riestra, quien no llegó a reponerse y terminó recibiendo el gol del empate.

A pesar de que en la imagen se apreció que este futbolista de Godoy Cruz, que fue partícipe necesario del gol, se encontraba en posición adelantada, Lucas Novelli, árbitro a cargo del VAR, decidió no llamar a Facundo Tello, el juez principal, para revisar esta acción que era de interpretación. ¿El motivo? Desde Ezeiza se realizó un polémico trazado de líneas que consideró que el atacante del Tomba no se encontraba en offside, por lo que su participación había sido lícita. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1989792822443348359&partner=&hide_thread=false "Andino":

Por el gol de Godoy Cruz a Deportivo Riestra en el #TorneoClausura pic.twitter.com/DSOagumtL9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas VAR