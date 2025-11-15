Godoy Cruz empató con Riestra, no le alcanzó y perdió la categoría tras 17 temporadas

Godoy Cruz descendió, al igual que San Martín y Cuyo perdió dos equipos en la Primera División.

Godoy Cruz y Deportivo Riestra jugaron este sábado en el Estadio Feliciano Gambarte, por la última fecha del Torneo Clausura. El Bodeguero no dio pie con bola en todo el semestre y solo ganó uno de los últimos 19 partidos, resultados que lo condenaron. Finalmente, empató 1 a 1 con el Malevo y no le alcanzó para quedarse en Primera División, donde pasó las últimas 17 temporadas. Ahora, jugará con San Martín (que cayó en Mar del Plata), en la Primera Nacional.

Godoy Cruz buscó el partido, intentó dominar a su rival que puso un equipo plagado de suplentes. Sin embargo, el nervosiosimo, la falta de ideas y la dependencia de Santino Andino, lo llevaron a ser impreciso en la definición.

En este contexto, en la primera de Riestra, llegó al primero en el marcador. Grosero error defensivo del local, la pelota le quedó a Nicolás Benegas que anotó el primero de la visita.

Rápidamente, el Tomba llegó a la igualdad en los pies de su mejor jugador, Santino Andino, que ejecutó un tiro libre perfecto y con complicidad del arquero visitante, Nahuel Manganelli, llegó a la igualdad.

Tras esto, el Tomba empujó, pero nunca fue claro. En la segunda mitad, Godoy Cruz fue con todo, pero sin claridad. A pocos minutos del final, Rasmussen tuvo dos cabezazos claros, pero la fortuna tampoco los acompañó.

En paraleo, Aldosivi se lo ganó a San Martín, lo que hacía esteril cualquier resultado en Mendoza.

El pitazo final confirmó algo que se venía cocinando desde hace más de un semestre y que el Tomba nunca pudo resolver. Godoy Cruz descendió a la B Nacional.