viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

El hecho sucedió en agosto del 2024. Un repartidor de bebidas denunció a dos policías del puesto de Niquivil por exigirle gaseosas y fernet para dejarlo seguir. Uno de ellos fue condenado y el otro fue absuelto.

Por Walter Vilca
Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.

Un policía de tránsito de la Policía de San Juan fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber coimeado a un repartidor de bebidas en el puesto caminero de Niquivil, Jáchal, en 2024. El caso fue escandaloso. Es que los uniformados le sacaron dos packs de gaseosas Torasso y otro de Fernandito a cambio de permitirle continuar su viaje. La víctima cedió al chantaje, pero al poco rato los denunció y ambos quedaron acusados por cohecho. Solo uno terminó castigado, el otro fue absuelto por el beneficio de la duda.

Lee además
dos policias detenidos tras la denuncia del joven que dijo ser baleado por la espalda en chimbas
Lo último

Dos policías detenidos tras la denuncia del joven que dijo ser baleado por la espalda en Chimbas
Imagen ilustrativa
Rawson

Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

El ahora condenado es el suboficial Franco Abel Vidable y el absuelto es Fernando Videla, ambos efectivos de la Dirección de Control y Seguridad Vial (D-7) de la Policía de San Juan. Cumplían funciones en el control policial ubicado en la garita sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad jachallera de Niquivil. Los dos empezaron a ser juzgados el lunes último en los Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial y el fiscal Gastón Salvio, de la UFI Norte, los acusó del delito de cohecho ante el juez Eduardo Vega.

image
Los dos policías cumplían funciones en el puesto caminero de la ruta nacional 40 en Niquivil, Jáchal.

Los dos policías cumplían funciones en el puesto caminero de la ruta nacional 40 en Niquivil, Jáchal.

Según la acusación fiscal, todo ocurrió el 27 de agosto de 2024 alrededor del mediodía. Ese día, los policías detuvieron la marcha de una camioneta Ford F-100 que conducía el repartidor de bebidas Brayan Castro Pelayes. El trabajador realizaba su reparto habitual cuando los uniformados le marcaron presuntas infracciones, entre ellas la luz trasera izquierda quemada y un gancho de remolque que consideraron no permitido. Fue entonces que los uniformados presionaron al conductor para que les entregara mercadería a modo de dádiva y, a cambio, lo dejaban continuar su camino.

En concreto, según la fiscalía, exigieron y recibieron dos packs de gaseosa Torasso de 3 litros —uno sabor cola y otro sabor pomelo— y un pack de seis unidades de fernet Fernandito de 1 litro, con la promesa de no retenerle la camioneta ni labrarle un acta. Castro Pelayes, incómodo ante la situación y presionado, cedió al chantaje y entregó las bebidas con tal de que lo dejaran ir. A pocos kilómetros decidió denunciar el hecho.

image
La investigación y la acusación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, de la UFI del Norte.

La investigación y la acusación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, de la UFI del Norte.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Salvio se dirigió al puesto caminero junto a personal policial y ordenó revisar la zona. La requisa terminó de confirmar el relato del repartidor porque los packs de gaseosa y de fernet estaban tirados entre las malezas, a pocos metros de la garita, tal como el denunciante había indicado. Ese secuestro se convirtió en la evidencia clave para sostener la acusación.

image

Para la fiscalía, el pedido de coima quedó probado con la denuncia detallada de la víctima y la incautación de la mercadería, por lo que solicitó 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para Vidable y Videla, a quienes consideró coautores del delito de cohecho.

El veredicto se conoció este viernes. El juez Vega resolvió de manera dividida. Condenó a Franco Abel Vidable a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, mientras que absolvió a Fernando Videla aplicando el beneficio de la duda. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 5 de diciembre próximo.

image
También quedó probado que le pidieron gaseosas.

También quedó probado que le pidieron gaseosas.

Más allá del fallo, en la fuerza policial se da por descontado que la sentencia marca el final de la carrera de ambos uniformados. Vidable quedará automáticamente apartado de la institución y Videla, aunque quedó libre de culpa penal, enfrenta una investigación administrativa interna que también podría dejarlo fuera.

Temas
Seguí leyendo

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Pidieron 10 años de cárcel para el policía sanjuanino acusado de violación

Dos chicos declararon y complicaron al único detenido por el asesinato a tiros en Villa San Patricio

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Vuelco en el camino a Los Azules: afirmaron que el chofer del camión no viajaba a alta velocidad y llevaba puesto el cinturón de seguridad

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

En Caucete, le encontraron cocaína, marihuana ¡y hasta un posnet!

Cayeron tras entrar a un complejo de cabañas de Chimbas y se llevaron varios elementos: uno de los apuntados es menor de edad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el terrible calvario que vivian los ninos adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Te Puede Interesar

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Por Walter Vilca
Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle video
Tiempo Pregunta

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

El policía acusado.
Juicio en Tribunales

Pidieron 10 años de cárcel para el policía sanjuanino acusado de violación