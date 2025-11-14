Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.

Un policía de tránsito de la Policía de San Juan fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber coimeado a un repartidor de bebidas en el puesto caminero de Niquivil, Jáchal, en 2024. El caso fue escandaloso. Es que los uniformados le sacaron dos packs de gaseosas Torasso y otro de Fernandito a cambio de permitirle continuar su viaje. La víctima cedió al chantaje, pero al poco rato los denunció y ambos quedaron acusados por cohecho. Solo uno terminó castigado, el otro fue absuelto por el beneficio de la duda.

El ahora condenado es el suboficial Franco Abel Vidable y el absuelto es Fernando Videla , ambos efectivos de la Dirección de Control y Seguridad Vial (D-7) de la Policía de San Juan. Cumplían funciones en el control policial ubicado en la garita sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad jachallera de Niquivil. Los dos empezaron a ser juzgados el lunes último en los Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial y el fiscal Gastón Salvio, de la UFI Norte, los acusó del delito de cohecho ante el juez Eduardo Vega.

image Los dos policías cumplían funciones en el puesto caminero de la ruta nacional 40 en Niquivil, Jáchal.

Según la acusación fiscal, todo ocurrió el 27 de agosto de 2024 alrededor del mediodía. Ese día, los policías detuvieron la marcha de una camioneta Ford F-100 que conducía el repartidor de bebidas Brayan Castro Pelayes. El trabajador realizaba su reparto habitual cuando los uniformados le marcaron presuntas infracciones, entre ellas la luz trasera izquierda quemada y un gancho de remolque que consideraron no permitido. Fue entonces que los uniformados presionaron al conductor para que les entregara mercadería a modo de dádiva y, a cambio, lo dejaban continuar su camino.

En concreto, según la fiscalía, exigieron y recibieron dos packs de gaseosa Torasso de 3 litros —uno sabor cola y otro sabor pomelo— y un pack de seis unidades de fernet Fernandito de 1 litro, con la promesa de no retenerle la camioneta ni labrarle un acta. Castro Pelayes, incómodo ante la situación y presionado, cedió al chantaje y entregó las bebidas con tal de que lo dejaran ir. A pocos kilómetros decidió denunciar el hecho.

image La investigación y la acusación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, de la UFI del Norte.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Salvio se dirigió al puesto caminero junto a personal policial y ordenó revisar la zona. La requisa terminó de confirmar el relato del repartidor porque los packs de gaseosa y de fernet estaban tirados entre las malezas, a pocos metros de la garita, tal como el denunciante había indicado. Ese secuestro se convirtió en la evidencia clave para sostener la acusación.

image

Para la fiscalía, el pedido de coima quedó probado con la denuncia detallada de la víctima y la incautación de la mercadería, por lo que solicitó 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para Vidable y Videla, a quienes consideró coautores del delito de cohecho.

El veredicto se conoció este viernes. El juez Vega resolvió de manera dividida. Condenó a Franco Abel Vidable a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, mientras que absolvió a Fernando Videla aplicando el beneficio de la duda. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 5 de diciembre próximo.

image También quedó probado que le pidieron gaseosas.

Más allá del fallo, en la fuerza policial se da por descontado que la sentencia marca el final de la carrera de ambos uniformados. Vidable quedará automáticamente apartado de la institución y Videla, aunque quedó libre de culpa penal, enfrenta una investigación administrativa interna que también podría dejarlo fuera.