sábado 15 de noviembre 2025

Violencia en Villa San Damián: atacó a su pareja y destruyó su tobillera electrónica

El hecho ocurrió en Villa San Damián. La víctima logró denunciar y el agresor quedó detenido por lesiones leves y daño agravado en contexto de violencia intrafamiliar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 43 años, identificado como Daniel Eduardo Noriega, fue detenido en Villa San Damián, Rawson, luego de agredir físicamente a su pareja y romper el transmisor electrónico que llevaba colocado, según informaron desde la Subcomisaría Buenaventura Luna.

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Rivadavia 488, donde Noriega, en un claro contexto de violencia intrafamiliar, golpeó a la mujer en el rostro y dañó el dispositivo electrónico de monitoreo que ella tenía puesto.

La víctima logró radicar la denuncia y, tras la intervención policial, Noriega fue aprehendido en el lugar.

El agresor quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y daño agravado.

Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de violencia se puede pedir ayuda las 24 horas en la línea 144 o en cualquier dependencia policial.

Por Pablo Mendoza

