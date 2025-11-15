Violencia en Villa San Damián: atacó a su pareja y destruyó su tobillera electrónica

Un hombre de 43 años , identificado como Daniel Eduardo Noriega , fue detenido en Villa San Damián , Rawson, luego de agredir físicamente a su pareja y romper el transmisor electrónico que llevaba colocado, según informaron desde la Subcomisaría Buenaventura Luna .

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Rivadavia 488 , donde Noriega, en un claro contexto de violencia intrafamiliar , golpeó a la mujer en el rostro y dañó el dispositivo electrónico de monitoreo que ella tenía puesto.

La víctima logró radicar la denuncia y, tras la intervención policial, Noriega fue aprehendido en el lugar.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.54.32 AM

El agresor quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y daño agravado.

Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de violencia se puede pedir ayuda las 24 horas en la línea 144 o en cualquier dependencia policial.