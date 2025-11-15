General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

El Regional Amateur siempre sorprende. Los equipos que participan son merecedores de su lugar y en algunos otros casos, son privilegiados y reciben la invitación. En este caso, General Belgrano conquistó la copa más importante de Sarmiento y es por eso que se ganó a base de mucho esfuerzo y sacrificio su chapa en la competencia que otorga cuatro ascesos al Federal A . El presente lo tiene como puntero de la Zona 8 con puntaje ideal y se perfila como el mejor del interior de San Juan. De apodo 'Bodeguero' por las bodegas que lo rodean, un plantel laburante y a la cabeza al 'Flaco' Sánchez, un ex arquero que honra a su pueblo y conduce los hilos de este hambriento prócer de la Villa de Media Agua .

General Belgrano es un club de Media Agua ubicado a casi una hora de la capital. Tiene 76 años y con el paso del tiempo fue escribiendo su rica historia en los libros del fútbol sanjuanino. Es uno de los más populares del departamento y tiene de vecino a Atlético Sarmiento, su rival de toda la vida y con quien ya se enfrentó varias veces para ponerle condimento al historial: fueron algunas veces por el campeonato de la Liga Sarmientina y la del Regional Amateur, la competencia que los tiene a los dos peleando por clasificar en la Zona 8.

El equipo se armó con una idea que fue sostenida en el tiempo y los que tomaron el mando de ese grupo a comienzo de la competencia fueron los hermanos Sánchez: Miguel que es el DT y Mario, su ayudante de campo, quien además es jugador de vóley de la liga departamental. Juntaron a los mejores jugadores de la localidad del Sur para pelear a capa y espada en este torneo complicado y el fruto del trabajo llegó: es el líder del grupo 8 con 9 puntos, luego de ganarle el clásico 2-1 a General Sarmiento (Sánchez y Algañaras e/c), derrotar por la mínima a Paso de Los Andes (Reinoso) y cerrar la fecha tres también con un 1-0 sobre el escolta Árbol Verde (Reinoso).

712e16d0-0bed-4a98-aa4b-072ae0020402 Miguel Sánchez (derecha) junto a su hermano Mario en la práctica del equipo.

Lo cierto es que detrás de los triunfos siempre hay una realidad e historias de sacrificio. General Belgrano no es una institución que pague sueldos a sus futbolistas, sino que se exige y ayuda desde el costado más humano: "El equipo es totalmente amateur porque los dirigentes de lo único que se hacen cargo son de algún combustible de un auto que trae jugadores o de algún pasaje de alguno de los muchachos que venga en colectivo", dijo su entrenador. Asimismo, expresó: "Los jugadores que tenemos son la mayoría de la villa de Media Agua que se vienen en bicicleta o caminando hasta el club".

Claudio De La Vega, el capitán y referente del equipo, también aportó: "Todos sabemos que nos tenemos que dedicar a otra cosa, a otra profesión o a otro trabajo para poder vivir".

A General Belgrano lo apodan Bodeguero, porque está rodeado de la Bodega Herce y Barceló. Y vale destacar que en su manzana también funciona el merendero-comedor 'Un abrazo al corazón'. Paredones blancos, equipo popular y el que mantiene eufóricos a sus hinchas, que siguen fieles el paso en la local y el Regional.

En Media Agua todos lo conocen. Miguel Sánchez, de 55 años, nacido y criado en el corazón del pueblo, es de esos técnicos que llevan el fútbol en la sangre, pero también en la memoria afectiva. "Uno se crió con el fútbol y es muy difícil dejarlo", le dijo a Tiempo de San Juan.

Su historia futbolera empezó en Sarmiento, donde dio sus primeros pasos. Luego pasó por "el otro equipo, el clásico", y después de un año se fue a Carpintería. Al año siguiente se mudó a Santa Lucía para jugar en Alianza, club en el que terminó haciendo 12 años de carrera: "Ahí hice casi toda mi vida futbolística", recuerda.

En 2003 decidió volver definitivamente a Media Agua. Para entonces ya tenía en claro que su vida no iba a estar ligada solamente a la pelota: es preceptor y profesor de informática. Trabaja todo el día en la Escuela Agrotécnica Sarmiento, donde se mueve con la misma pasión con la que dirige los fines de semana. "Hasta las 17 estoy ahí. Llego, me cambio, tomo algo… pero tengo mis espacios definidos, planificados", cuenta.

Aunque afirma que le tiran los colores de Alianza y River, Miguel nunca tuvo miedo de 'cruzarse de vereda'. Dirigió en Defensores de Boca, pasó por Los Berros y ahora está al frente de General Belgrano, club con el que afronta el Torneo Local y Regional Amateur.

La pandemia lo había dejado sin proyecto, sin ese espacio competitivo que lo hacía sentir pleno. Pero la oportunidad de dirigir nuevamente lo reencendió: "Me motivé, quería sentirme de nuevo bien… y gracias a Dios nos está yendo bien en el torneo", cerró.