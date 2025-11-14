San Juan sumó otras tres medallas en los Juegos Binacionales

La vigésima edición de los Juegos Binacionales Cristo Redentor Maule 2025 está llegando a su fin, y en esta jornada San Juan alcanzó tres medallas más de la mano del ciclismo, atletismo y taekwondo. Facundo Tivani se quedó con el tercer puesto en la Contrarreloj de varones en ciclismo, José Ramos logró el tercer puesto en la prueba 400 metros vallas de atletismo y Pía Montigel terminó cuarta en la categoría -49 KG en taekwondo, teniendo en cuenta que en esta disciplina se entrega medalla de bronce al tercer y cuarto puesto. A su vez el vóley masculino llegó a la final venciendo a San Luis y jugará el encuentro decisivo mañana contra Metropolitana, buscando el oro en esta competencia.
Este viernes se disputará la última jornada de esta competencia que reunió a 160 atletas sanjuaninos en nueve disciplinas distintas: atletismo, vóley, básquet, balonmano, ciclismo, taekwondo, tenis de mesa, tenis, y natación.
Las medallas logradas hasta el momento son cinco en total, sumando tres de atletismo, una de ciclismo y otra de taekwondo.
RESULTADOS JORNADA 4 JUEGOS BINACIONALES 13/11
VOLEIBOL
MASCULINO
GIMNASIO CARRERA PINTO
SAN JUAN 3 – 0 SAN LUIS
FEMENINO
GIMNASIO NACIM NOME
SAN JUAN 3 – 0 MAULE
BÁSQUETBOL
MASCULINO
GIMNASIO MANUEL HERRERA BLANCO (TALCA)
SAN JUAN 98 – 57 O´HIGGINS
FEMENINO
GIMNASIO CENDYR (TALCA)
SAN JUAN 34 - 37 MAULE
BALONMANO
MASCULINO
POLIDEPORTIVO CURICÓ
SAN JUAN 24 - 26 SAN LUIS
FEMENINO
POLIDEPORTIVO TENO
SAN JUAN 54 - 23 O´HIGGINS
TENIS
FEMENINO
CLUB DE TENIS TALCA
SAN JUAN 0 VS 2 VALPARAISO
MASCULINO
CLUB DE TENIS TALCA
SAN JUAN 2 – 1 O´HIGGINS
TAEKWONDO
FEMENINO
CATEGORÍA (-49KG)
PÍA NICOLE MONTIGEL PÉREZ
1º COMBATE -DERROTA CONTRA MAULE
2º COMBATE - GANA CONTRA O'HIGGINS
3º COMBATE - DERROTA CONTRA MAULE
QUEDANDO 4º PUESTO OBTIENE MEDALLA DE BRONCE
ATLETISMO
ESTADIO FISCAL DE TALCA
FINALES
SALTO EN LARGO – VARONES
- ALAN LUCERO – 11º PUESTO
400 METROS VALLAS – VARONES
JOSÉ RAMOS - 3º PUESTO
5000 MT PLANOS – DAMAS
- ANGELINA PERELLO – 7º PUESTO
POSTA 4X400 MT – DAMAS
- SAN JUAN - 7º PUESTO
POSTA 4X400 MT – VARONES
- SAN JUAN – 5º PUESTO
CICLISMO
RUTA MOLINA
CONTRARELOJ DAMAS (12KM)
- BÁRBARA ULIARTE - 6° PUESTO
- SAMARA MEDRANO - 8° PUESTO
CONTRARELOJ VARONES (20KM)
- FACUNDO TIVANI - 3° PUESTO
- FELIPE LUCERO - 5° PUESTO