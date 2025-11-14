viernes 14 de noviembre 2025

Marcando territorio

San Juan sumó otras tres medallas en los Juegos Binacionales

Atletismo, taekwondo y ciclismo lograron bronce en la penúltima jornada, mientras que el vóley masculino consiguió un lugar en la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La vigésima edición de los Juegos Binacionales Cristo Redentor Maule 2025 está llegando a su fin, y en esta jornada San Juan alcanzó tres medallas más de la mano del ciclismo, atletismo y taekwondo. Facundo Tivani se quedó con el tercer puesto en la Contrarreloj de varones en ciclismo, José Ramos logró el tercer puesto en la prueba 400 metros vallas de atletismo y Pía Montigel terminó cuarta en la categoría -49 KG en taekwondo, teniendo en cuenta que en esta disciplina se entrega medalla de bronce al tercer y cuarto puesto. A su vez el vóley masculino llegó a la final venciendo a San Luis y jugará el encuentro decisivo mañana contra Metropolitana, buscando el oro en esta competencia.

Este viernes se disputará la última jornada de esta competencia que reunió a 160 atletas sanjuaninos en nueve disciplinas distintas: atletismo, vóley, básquet, balonmano, ciclismo, taekwondo, tenis de mesa, tenis, y natación.

Las medallas logradas hasta el momento son cinco en total, sumando tres de atletismo, una de ciclismo y otra de taekwondo.

Isabella Gómez – oro en atletismo

Isabella Gómez – plata en atletismo

José Ramos – bronce en atletismo

Facundo Tivani – bronce en ciclismo

Pía Montigel – bronce en taekwondo

RESULTADOS JORNADA 4 JUEGOS BINACIONALES 13/11

VOLEIBOL

MASCULINO

GIMNASIO CARRERA PINTO

SAN JUAN 3 – 0 SAN LUIS

FEMENINO

GIMNASIO NACIM NOME

SAN JUAN 3 – 0 MAULE

BÁSQUETBOL

MASCULINO

GIMNASIO MANUEL HERRERA BLANCO (TALCA)

SAN JUAN 98 – 57 O´HIGGINS

FEMENINO

GIMNASIO CENDYR (TALCA)

SAN JUAN 34 - 37 MAULE

BALONMANO

MASCULINO

POLIDEPORTIVO CURICÓ

SAN JUAN 24 - 26 SAN LUIS

FEMENINO

POLIDEPORTIVO TENO

SAN JUAN 54 - 23 O´HIGGINS

TENIS

FEMENINO

CLUB DE TENIS TALCA

SAN JUAN 0 VS 2 VALPARAISO

MASCULINO

CLUB DE TENIS TALCA

SAN JUAN 2 – 1 O´HIGGINS

TAEKWONDO

FEMENINO

CATEGORÍA (-49KG)

PÍA NICOLE MONTIGEL PÉREZ

1º COMBATE -DERROTA CONTRA MAULE

2º COMBATE - GANA CONTRA O'HIGGINS

3º COMBATE - DERROTA CONTRA MAULE

QUEDANDO 4º PUESTO OBTIENE MEDALLA DE BRONCE

ATLETISMO

ESTADIO FISCAL DE TALCA

FINALES

SALTO EN LARGO – VARONES

- ALAN LUCERO – 11º PUESTO

400 METROS VALLAS – VARONES

JOSÉ RAMOS - 3º PUESTO

5000 MT PLANOS – DAMAS

- ANGELINA PERELLO – 7º PUESTO

POSTA 4X400 MT – DAMAS

- SAN JUAN - 7º PUESTO

POSTA 4X400 MT – VARONES

- SAN JUAN – 5º PUESTO

CICLISMO

RUTA MOLINA

CONTRARELOJ DAMAS (12KM)

- BÁRBARA ULIARTE - 6° PUESTO

- SAMARA MEDRANO - 8° PUESTO

CONTRARELOJ VARONES (20KM)

- FACUNDO TIVANI - 3° PUESTO

- FELIPE LUCERO - 5° PUESTO

