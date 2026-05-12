Faldas en invierno: la tendencia que amamos... pero no nos animamos a usar

Hay tendencias que aparecen de golpe y otras que, casi sin darnos cuenta, se transforman en una continuidad natural de lo que ya veníamos usando. Las faldas largas a cuadros pertenecen a este segundo grupo. Si el verano nos invitó a abrazar el movimiento, lo liviano y ese espíritu boho chic que tantas adoptaron en vestidos y faldas, el invierno no viene a romper con eso, sino a reinterpretarlo.

Hoy, esa misma silueta fluida se adapta a la temporada con nuevas texturas: lanas suaves, géneros más pesados, estructuras con más cuerpo. Y en ese cambio, los cuadros grandes, protagonistas, con carácter, se posicionan como uno de los prints clave del otoño–invierno. Tonos como el negro, el gris, el verde, el camel o el chocolate dominan la escena, aportando elegancia y versatilidad.

En las calles de las grandes ciudades de moda, ya se ven combinadas con botas, sweaters amplios y abrigos largos. Es un look que equilibra comodidad y estilo, sin esfuerzo aparente. Pero cuando bajamos esa tendencia a nuestra realidad, aparece una pregunta inevitable: ¿por qué en San Juan seguimos asociando el invierno casi exclusivamente con el pantalón?

Hace poco, en una charla informal, de esas que dicen mucho más de lo que parece, surgió una idea que se repite: “en invierno no uso faldas porque hace frío”. Y es válido. Durante años, las opciones para abrigarse eran limitadas, y elegir una falda implicaba, muchas veces, resignar confort. Pero hoy, esa realidad cambió.

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Las cancanes térmicas, las medias más gruesas, las primeras pieles y el famoso “layering” (esto de vestirse en capas) permiten pensar el invierno desde otro lugar. Ya no se trata de elegir entre estar abrigada o estar estilosa. Se puede, y se debe, lograr ambas cosas.

Entonces, si el frío ya no es una excusa real, la pregunta se vuelve más interesante: ¿qué es lo que nos frena?

Tal vez tenga que ver con la costumbre. Con esa zona cómoda donde el jean y el pantalón se vuelven casi un uniforme automático. O quizás con la falta de hábito de vernos en faldas en esta época del año. Porque la moda no es solo lo que se usa, sino también lo que nos animamos a incorporar.

Y acá es donde aparece algo que siempre me gusta remarcar: el estilo personal no se construye desde la imposición, sino desde la elección. Nadie “tiene que” usar faldas en invierno. Pero sí puede empezar a mirarlas con otros ojos. Probar. Jugar. Salir, aunque sea un poco, de lo conocido.

Las faldas a cuadros largas tienen algo especial: son cómodas, versátiles y, bien combinadas, pueden ser increíblemente favorecedoras. No hace falta un guardarropa nuevo para sumarlas. A veces, con una buena bota, un sweater que ya tenés y un abrigo que acompañe, alcanza.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Faldas en invierno: la tendencia que amamos...pero no nos animamos a usar Las faldas largas a cuadros regresan con fuerza esta temporada y prometen convertirse en protagonistas del otoño–invierno. Pero en San Juan, entre el hábito y el frío, todavía hay una barrera que muchas mujeres no logran cruzar. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan, y dejanos tu opinión en comentarios. www.tiempodesanjuan.com #faldas #moda #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Quizás el desafío no sea el frío, sino animarse a cambiar la forma en la que nos vestimos cuando bajan las temperaturas. Porque el invierno también puede ser una oportunidad para renovar, para explorar y para darle un giro a lo de siempre.

Y en ese pequeño cambio, en elegir una falda en lugar de un pantalón, puede haber algo más que una tendencia. Puede haber una decisión. Y, muchas veces, es ahí donde empieza el verdadero estilo.