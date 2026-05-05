Met Gala 2026: cuando la moda habla en silencio

La Met Gala no es, ni debería ser, una alfombra roja más. Desde su creación en 1948 de la mano de Eleanor Lambert y su posterior transformación bajo la dirección de Anna Wintour, este evento dejó de ser un simple encuentro benéfico para convertirse en una de las plataformas culturales más importantes de la moda global. Aquí, vestirse no es solo una elección estética: es una forma de decir algo.

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Además, su objetivo no es menor: lo recaudado se destina al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art , el único departamento del museo que debe autofinanciarse, encargado de preservar, investigar y exhibir la historia de la moda.

Por eso, cada edición genera expectativa. Porque no se trata de ver “quién está mejor vestido”, sino de entender qué historia decide contar cada invitado con lo que lleva puesto.

Sin embargo, la edición 2026 dejó una sensación difícil de ignorar: la moda, esta vez, pareció hablar en voz baja.

Uno de los elementos más llamativos de la noche fue la fuerte presencia del color negro. Elegante, sí. Atemporal, también. Pero repetido hasta volverse uniforme. En una alfombra que históricamente se caracterizó por el riesgo, la teatralidad y la interpretación libre de una consigna, el negro se volvió casi un código compartido. Y cuando todos hablan el mismo idioma visual, el mensaje pierde fuerza.

Es inevitable, en este punto, hacer una lectura más profunda. A lo largo de la historia, la moda ha sido reflejo de su contexto. Durante la Revolución Industrial, por ejemplo, la producción en masa y los cambios sociales impulsaron una vestimenta más funcional y repetitiva en amplios sectores, donde la practicidad comenzaba a imponerse sobre la expresión. Sin embargo, incluso en ese escenario, la moda nunca dejó de ser un lenguaje.

Hoy, en un contexto global atravesado por tensiones, crisis e incertidumbre, cabe preguntarse:

¿estamos frente a una moda que elige no gritar, sino replegarse? ¿estamos frente a una moda que elige no gritar, sino replegarse?

No es una afirmación cerrada, pero sí una lectura posible. Porque la moda siempre habla. Incluso cuando parece callar.

A esto se sumó otro factor que no pasó desapercibido: la ausencia de figuras clave como Zendaya, una de las intérpretes más lúcidas de la consigna en las últimas ediciones. Cuando faltan quienes entienden el juego, la vara baja. Y lo que queda, muchas veces, se acerca más a una alfombra de premios tradicional que a lo que la Met Gala propone: una experiencia conceptual.

Y es justamente ahí donde estuvo uno de los puntos más débiles de la noche. Más allá del tema propuesto, que invitaba a pensar la moda desde una dimensión artística, muchos looks parecieron quedarse en lo seguro. Siluetas correctas, elecciones prolijas, pero con poca narrativa. Vestidos que podrían haber funcionado perfectamente en cualquier evento de gala, pero que en este contexto resultaron insuficientes.

No se trata de que todo deba ser exagerado o disruptivo. Se trata de que todo debería tener un sentido.

Por supuesto, hubo excepciones. Siempre las hay. Algunos looks lograron destacarse, ya sea por su construcción, por su coherencia estética o por animarse a interpretar la consigna desde un lugar más personal. Pero fueron los menos. Y en una noche donde el todo debería ser más fuerte que las partes, eso se siente.

Entonces, la pregunta que queda flotando no es quién acertó o quién falló, sino algo más interesante:

¿qué pasa cuando la moda deja de tomar riesgos? ¿qué pasa cuando la moda deja de tomar riesgos?

La Met Gala 2026 no fue necesariamente una mala edición. Pero sí fue, quizás, una de las más tibias de los últimos años. Y en un evento que vive de la potencia visual, de la sorpresa y del impacto, la tibieza se convierte en su mayor debilidad.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto desde nuestro lugar, lejos de esa alfombra roja? Mucho más de lo que parece.

Porque aunque estos looks no estén pensados para la vida cotidiana, sí dejan pistas. Nos recuerdan que vestirse no es solo combinar prendas, sino tomar decisiones. Que el estilo no está en seguir tendencias, sino en elegir qué queremos comunicar. Y que incluso en la simplicidad, como lo demuestra el negro, puede haber fuerza… siempre y cuando haya intención.

La moda no es imposición. Es elección. Y cuando esa elección pierde claridad, el mensaje también se diluye.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "#metgala2026 cuando la moda habla en silencio Una alfombra roja dominada por el negro, atravesada por ausencias clave y marcada por la falta de riesgo. ¿Qué nos dijo, o qué no nos dijo, la noche más importante de la moda? Leé la columna completa de Raffa Andrada para Tiempo de San Juan. www.tiempodesanjuan.com #columna #moda #sanjuan #metgala" View this post on Instagram

Tal vez, después de todo, esta Met Gala no nos dejó grandes imágenes. Pero sí una reflexión valiosa: cuando la moda deja de decir algo, se nota. Y mucho.