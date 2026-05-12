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Agenda

Regresa la Expo Anime a San Juan con una agenda cargada de actividades en el Conte Grand

El evento de cultura japonesa y pop coreano se desarrollará este sábado 16 y domingo 17 de mayo con entrada libre y gratuita para todo público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
animé

Este fin de semana, el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en la intersección de calles San Luis y Las Heras, será la sede de una nueva edición de la Expo Anime. El evento, que reúne a las comunidades locales interesadas en la animación japonesa y el K-pop, abrirá sus puertas el sábado de 16 de mayo de 14 a 21 horas y el domingo 17 de mayo de 14 a 20 horas. Según informaron desde la organización, la propuesta contará con la participación de 45 emprendimientos temáticos y una serie de actividades que incluyen concursos, talleres formativos y presentaciones musicales en vivo.

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La programación del sábado 16 iniciará con la apertura de la feria y los sectores de venta. A partir de las 16 horas comenzará el concurso de K-pop en categoría solista, seguido por sesiones de "random dance" a las 18:20. La jornada también integrará formación académica a través de talleres de manga, cómic de autor y origami que se dictarán a partir de las 17 horas. El cierre del primer día estará marcado por la presentación de la cosplayer mendocina Myuzu Ai y el show de la banda de j-rock Oto Fire, previsto para las 20 horas.

El domingo 17, el cronograma se centrará en las competencias grupales y los desfiles de caracterización. El bloque principal de actividades iniciará a las 15:30 con el concurso de K-pop grupal, seguido por el concurso general de cosplay y una pasarela dedicada exclusivamente al público infantil. Hacia el final de la tarde, se realizarán proyecciones audiovisuales de las bandas BTS y Stray Kids, para culminar el evento con la presentación del grupo Shadows. Para obtener actualizaciones sobre el cronograma, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram expoanime.sanjuan.

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