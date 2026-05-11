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XIII edición

De "El Eternauta" a Guillermo Francella, los grandes ganadores de los Premios Platino

La producción argentina arrasó con ocho estatuillas. Al mismo tiempo, la gala estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de Francella y el cine brasileño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Bruno Stagnaro, creador de la serie El Eternauta, agradeciendo el reconocimiento de los Premios Platino.

Bruno Stagnaro, creador de la serie "El Eternauta", agradeciendo el reconocimiento de los Premios Platino.

La XIII edición de los Premios Platino Xcaret tuvo este sábado una marcada impronta argentina y brasileña. Desde el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, en México, la gran vencedora de la noche fue El Eternauta, que se convirtió en un fenómeno sin discusión al obtener ocho estatuillas, una cifra inédita para una miniserie o teleserie en la historia del certamen. En paralelo, el cine brasileño celebró el impacto de O Agente Secreto, que se quedó con los principales premios cinematográficos de la gala. Por su parte, Guillermo Francella fue reconocido por su trayectoria.

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La ceremonia, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, reunió a las principales figuras del audiovisual iberoamericano y contó con shows musicales de María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, que aportaron brillo a una noche atravesada por el reconocimiento a las producciones en español y portugués más destacadas del último año.

La adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld, dirigida por Bruno Stagnaro, dominó ampliamente el apartado televisivo. Además de consagrarse como Mejor Miniserie o Teleserie, Stagnaro obtuvo el premio a Mejor Creador de Serie, mientras que Ricardo Darín ganó como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie, aunque no pudo asistir a la ceremonia y el galardón fue recibido por Andrea Pietra.

El reconocimiento a la serie también se extendió a sus aspectos técnicos y actorales. Andrea Pietra y César Troncoso fueron premiados por sus interpretaciones de reparto, mientras que la producción obtuvo distinciones por Mejor Música Original para Federico Jusid, Mejor Dirección de Montaje para Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, y Mejores Efectos Especiales para Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol. La contundencia del triunfo dejó sin margen a otras producciones muy nominadas, como Envidiosa y Anatomía de un instante.

En el terreno cinematográfico, la gran sorpresa, aunque respaldada por un fuerte reconocimiento internacional, fue el dominio de O Agente Secreto. El thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho obtuvo cuatro de los premios más importantes de la noche: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura. El film, ambientado en el contexto de la dictadura militar brasileña de los años 60 y 70, coronó así una temporada internacional ya marcada por reconocimientos en festivales y premios internacionales.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor de manos de Enrique Cerezo por su extensa trayectoria en cine y televisión. Ovacionado de pie, Francella fue distinguido por una carrera que incluye títulos emblemáticos como El secreto de sus ojos, El clan y la serie El encargado. Sin embargo, no logró imponerse en la categoría Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum, premio que finalmente quedó en manos de Wagner Moura.

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La noche también dejó sensaciones encontradas para Belén. Aunque llegaba como una de las favoritas en varias categorías, incluyendo Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección para Dolores Fonzi, no logró quedarse con los principales premios. De todos modos, la producción obtuvo el Platino al Cine y Educación en Valores y el reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Camila Pláate.

Otra de las sorpresas fue la derrota de Griselda Siciliani, que competía por su trabajo en Envidiosa. El premio a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie quedó para Paulina Gaitán por Las muertas, mientras que en cine la española Blanca Soroa fue reconocida por su trabajo en Los domingos.

Con producciones de catorce países y un total de 49 obras nominadas, la edición 2026 de los Premios Platino volvió a exhibir el crecimiento y la diversidad del audiovisual iberoamericano. La organización, impulsada por EGEDA y FIPCA, amplió este año el número de categorías y dividió la entrega en dos ceremonias para dar lugar a una representación récord de películas y series de toda la región.

Los principales ganadores de la noche:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa por Los Domingos

Mejor Comedia Iberoamericana: La Cena

Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos

Mejor Ópera Prima: Sorda

Premio al Cine y Educación en Valores: Belén

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate por Belén

Mejor Miniserie o Teleserie: El Eternauta

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie: Ricardo Darín por El Eternauta

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie: César Troncoso por El Eternauta

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie: Andrea Pietra por El Eternauta

Mejor Creador en Miniserie: Bruno Stagnaro por El Eternauta

Mejor Música Original en Miniserie: Federico Jusid por El Eternauta

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie: Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow por El Eternauta

Mejores Efectos Especiales en Miniserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por El Eternauta

Premio Platino de Honor: Guillermo Francella

Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Película de Animación: Olivia & las Nubes

Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves por O Agente Secreto

Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce por Sirât

Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirât

Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís por La Cena

Mejor Serie de Larga Duración: Beleza Fatal

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie: Paulina Gaitán por Las Muertas

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