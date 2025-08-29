viernes 29 de agosto 2025

"Homo Argentum", una comedia que no hace reír y pone la hipocresía ante el espejo

Una mirada más sobre la película de Cohn y Duprat, en la que Guillermo Francella interpreta a 16 personajes y que ha generado todo tipo de debates.

Por Daiana Kaziura
Homo Argentum, la triste comedia que no representa el ser argentino.

"Homo Argentum", la triste comedia que no representa el ser argentino.

Ni bien salió al ruedo, “Homo Argentum” generó una enorme cantidad de comentarios, debates y discusiones. Actores, críticos, público e incluso el propio presidente de la Nación le dedicaron sus opiniones. Será esa costumbre (justamente) tan “argenta” de politizarlo todo y llevarlo a los extremos, como en un clásico “Boca-River”. Pero dejando de lado ese aspecto, que ya tuvo su extenso espacio, la propuesta no deja de ser lo que es: una película. Un planteo, un punto de vista, una serie de historias trasladadas a la pantalla. Quizás, una apuesta diferente que, tal vez, se puso una vara demasiado alta al intentar retratar al argentino; algo que, definitivamente, no logra.

Quienes conocen las obras de la dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat ya están familiarizados con su forma de narrar: ácidas críticas a las reacciones humanas y a la sociedad; abundancia de personajes corruptibles, marcados por la “viveza criolla”, que se aprovechan de los demás o se burlan de lo naturalmente establecido. Pero siempre con ingenio y un manejo exquisito del humor negro que, muchas veces, logra incluso despertar cierta simpatía por los personajes.

image

Por eso, los 16 personajes que interpreta Guillermo Francella en las viñetas que conforman el film no deberían llamar la atención. Sin embargo, esta vez, la puesta carece de chispa y termina siendo una crítica básica y simplista, sin el talento especial que suele caracterizar a los directores.

El mayor problema es la repetición. Esas situaciones, reiteradas una y otra vez en prácticamente cada fragmento, terminan por resultar tediosas e, incluso, provocan que el espectador mire el reloj intentando calcular cuántas historias restan hasta el final.

image

Si bien, a lo largo de los distintos relatos, hay intentos por mostrar a algunos personajes bajo una luz más amable, esas intenciones no alcanzan. Ocurre, por ejemplo, en el corto “Ezeiza”, que refleja el dolor del exilio familiar cuando una hija despide a sus padres que buscan nuevos horizontes fuera del país; en “El niño eterno”, que exhibe la dependencia prolongada de un hijo hacia su familia y deja entrever ese vínculo tan característico de los argentinos; o en “El auto de mis sueños”, que transforma la ira en un reencuentro con un viejo amigo y rescata el valor de la amistad y la nostalgia.

image

Más allá de esos pequeños destellos, todas las historias comparten un leitmotiv bastante duro: la hipocresía. Ese rasgo se repite, en mayor o menor medida, en cada una de las estereotipadas viñetas. Desde el empresario que se siente buena persona por llevar a un joven humilde a hacer compras, en “Experiencia enriquecedora”; hasta el cura que intenta convencer sobre “Las ventajas de ser pobre”; pasando por el abuelo presumido de “Un juguete carísimo”. Incluso se critica al propio mundo del cine, aquel que pretende generar conciencia y no es más que un bluff para ganar premios, como sucede en “Un film necesario”.

image

Difícilmente alguien que no se sienta aludido por alguna de estas características negativas llegue a molestarse frente a la pantalla. Sin embargo, lo que sobresale es que estas actitudes no reflejan de manera fiel el llamado “gen argentino” (o incluso “porteño”, como algunos han tildado al estereotipo al que se refiere a la película). Después de todo, conductas así pueden encontrarse en cualquier parte del mundo, que tampoco está exento de apatía y narcisismo.

Más allá de las impecables caracterizaciones que logran que Francella parezca una persona distinta en cada historia y de las destacadas actuaciones del elenco que lo acompaña, “Homo Argentum” parece tropezar con dos fallas clave: la primera, su propio nombre, que está lejos de representar la esencia del argentino promedio; y la segunda, haber instalado (de manera consciente o no) la expectativa de que se trataba de una comedia con tintes de humor. En realidad, el resultado final provoca más angustia que risas.

El trailer de "Homo Argentum"

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

