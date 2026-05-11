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Duro documento

El PRO se distancia de Milei y denuncia "soberbia y arrogancia" del Gobierno

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia y arrogancia. A los dos los vamos a enfrentar”, afirma.

Por Agencia NA
El PRO se distancia del Gobierno de Javiel Milei y emitió un duro comunicado.

El PRO se distancia del Gobierno de Javiel Milei y emitió un duro comunicado.

El PRO tomó distancia este domingo del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) con un duro comunicado en el que acusó al oficialismo de Javier Milei, de actuar “con soberbia y arrogancia”, y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que ellos mismos “no están dispuestos a hacer”.

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Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”, afirma el partido presidido por Mauricio Macri.

El partido amarillo, que acompañó casi todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso, y que en las elecciones nacionales de octubre último fue en alianza con LLA en varios distritos, marcó sus diferencias con el oficialismo en un documento publicado en redes sociales bajo el título de “Manifiesto próximo paso”.

Recordando épocas de mejor relación con el Gobierno, en los que Milei y Macri se encontraban para almorzar, el documento expresa que cuando fue necesario “el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”.

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Tras reconocer que en la Argentina “algunas cosas empezaron a cambiar”, el texto advierte que “empezar no es llegar”, y recalca que “hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”.

El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, subraya el documento macrista.

El escrito de duros conceptos no hace nombres propios, pero se difunde en el marco de las acusaciones sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y luego de que el presidente Javier Milei lo ratificara en el cargo el viernes en una reunión del Gabinete Nacional.

Además, el diputado nacional Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, en el PRO, le aconsejó en las últimas horas a la senadora de LLA y ex dirigente del PRO, Patricia Bullrich, que sus cambios constantes de partido dañan la política.

Dirigéndose a la ciudadanía, el documento del PRO expresa: “El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

FUENTE: Agencia NA

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