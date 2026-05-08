Adorni reapareció en una actividad de gobierno: participó en la inauguración de un centro automotriz

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este viernes en una actividad de gobierno. Fue en la inauguración de una centro industrial automotriz.

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Adorni brindó un discurso en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí, resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.

"Desde el peronismo, el gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de Menem, Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, Macri y el actual gobierno Milei (..), Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina", dijo.

En esa línea, Adorni envió un guiño al empresariado argentino: "El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento".

Según Adorni, el "escenario actual es distinto" y siguió: "Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable".

Luego, hizo un repaso por las leyes que el oficialismo logró en el Congreso como, por ejemplo, la de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones, el RIMI y también el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-UE, entre otros.

FUENTE: Agencia NA