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Adorni reapareció en una actividad de gobierno: participó en la inauguración de un centro automotriz

El jefe de Gabinete brindó un discurso en la sede de una empresa de camiones y buses, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Por Agencia NA
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este viernes en una actividad de gobierno. Fue en la inauguración de una centro industrial automotriz.

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Adorni brindó un discurso en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí, resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.

"Desde el peronismo, el gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de Menem, Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, Macri y el actual gobierno Milei (..), Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina", dijo.

En esa línea, Adorni envió un guiño al empresariado argentino: "El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento".

Según Adorni, el "escenario actual es distinto" y siguió: "Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable".

Luego, hizo un repaso por las leyes que el oficialismo logró en el Congreso como, por ejemplo, la de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones, el RIMI y también el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-UE, entre otros.

FUENTE: Agencia NA

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