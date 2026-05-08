viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Puentes en Mogna: licitan el segundo cruce sobre el río La Quebrada y se acerca el desarrollo de la obra

Avanzan la licitación de los puentes clave en la localidad de Jáchal que tienen el objetivo de mejorar la conectividad y seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el caso del puente sobre el río La Quebrada, ya se realizó el llamado a licitación y la apertura de sobres se realizará el próximo 19 de mayo.

En el caso del puente sobre el río La Quebrada, ya se realizó el llamado a licitación y la apertura de sobres se realizará el próximo 19 de mayo.

La Provincia dio un nuevo paso en la concreción de una obra considerada histórica para la localidad de Mogna, en Jáchal: la construcción de dos puentes fundamentales que permitirán mejorar de forma definitiva la conectividad y la seguridad vial de la zona. Las intervenciones en el puente sobre el río Tafí y el puente sobre el río La Quebrada serán financiadas con fondos del Fideicomiso Minero Fase VI Veladero, consolidando una política pública que transforma recursos de la actividad minera en infraestructura para las comunidades sanjuaninas.

Lee además
Así se verá terminado el puente sobre el Río Tafí, según el plan oficial. 
Desarrollo regional

En San Juan, ya llegan los puentes que acercan más a una comunidad insigne de Jáchal
haran una marcha para pedir justicia por tiziano, el adolescente que murio ahogado tras caer al canal benavidez
Convocatoria

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

En el caso del puente sobre el río La Quebrada, ya se realizó oficialmente el llamado a licitación y la apertura de sobres se realizará el próximo 19 de mayo. Por su parte, el puente sobre el río Tafí avanza en una etapa más avanzada del proceso: las ofertas económicas presentadas por las empresas ya están siendo evaluadas por la comisión correspondiente, tras la apertura de sobres realizada en abril.

Cabe recordar que, la importancia en estas obras radica en que buscan resolver una problemática de larga data que afecta a los habitantes de Mogna: el aislamiento recurrente provocado por las crecidas de los ríos de la zona, especialmente el Tafí, La Quebrada, Sin Nombre y Seco.

La localidad presenta un acceso limitado y una alta vulnerabilidad ante eventos climáticos, lo que en reiteradas ocasiones ha interrumpido la circulación y generado días de incomunicación con centros urbanos, dificultando el acceso a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento.

image

De mejoras parciales a una infraestructura definitiva

En años anteriores, la Dirección Provincial de Vialidad ejecutó un acceso enripiado hacia Mogna, que incluyó alcantarillas, defensas hidráulicas, señalización y otras obras complementarias.

Sin embargo, en los cruces de agua no fue posible concretar los puentes previstos inicialmente, y se ejecutaron badenes como solución provisoria. Con el paso del tiempo, esta alternativa resultó insuficiente frente a las crecientes de los ríos, generando cortes frecuentes del tránsito.

En contraposición, ahora, el proyecto del puente sobre el río Tafí contempla una estructura de aproximadamente 50 metros de longitud, con doble circulación vehicular, veredas peatonales y obras hidráulicas complementarias.

En tanto, el puente sobre el río La Quebrada tendrá una extensión aproximada de 60 metros y está diseñado para reemplazar el actual badén, garantizando la transitabilidad incluso durante crecidas extraordinarias.

Además de las estructuras principales, ambos proyectos incluyen defensas hidráulicas, sistemas de encauzamiento, señalización vial, protección ambiental y mejoras integrales en los accesos.

Temas
Seguí leyendo

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Un sanjuanino ganó casi $10.000.000 por jugar al Quini 6

Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad

Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito

La Escuela Crucero Ara de San Martín estrena un lavadero móvil para que personas con discapacidad adquieran experiencia y generen sus propios recursos

Las estrellas de la Feria de las Artesanías: algo para comer y algo para la casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados
Crisis en la obra social

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados

Te Puede Interesar

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.
Día de la Minería en San Juan

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Por Elizabeth Pérez
La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz
Temporal histórico

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez
Convocatoria

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook
Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo