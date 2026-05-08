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Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes

La situación se habría dado a pesar de que el gremio anunció que desactivó la medida de fuerza que había sido anunciada previamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes por la mañana.

Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes por la mañana.

La salida de algunas unidades de la Red Tulum habría registrado demoras durante las primeras horas de este viernes, pese a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que quedó desactivado el paro que había sido advertido días atrás. Usuarios del servicio señalaron que varias líneas comenzaron sus recorridos más tarde de lo habitual y atribuyeron la situación a inconvenientes internos entre delegados del gremio y los choferes.

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De acuerdo con testimonios de pasajeros que aguardaban en distintas paradas, las frecuencias habrían comenzado con retrasos desde el inicio de la jornada. Según indicaron, algunas unidades tardaron más tiempo del previsto en salir de los respectivos paraderos, generando complicaciones para quienes debían trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio.

En ese contexto, trascendió que existiría un desentendimiento entre la conducción local de la UTA y parte de los choferes, situación que habría derivado en una retención de unidades dentro de las empresas de transporte durante las primeras horas del día.

Siempre de acuerdo con versiones vinculadas al sector y usuarios que seguían el movimiento de las líneas, los delegados habrían impedido la salida normal de los colectivos en algunos predios.

Por ese motivo, varias unidades habrían iniciado sus recorridos más tarde de lo habitual, afectando el normal funcionamiento del servicio en distintos puntos de San Juan.

El escenario se dio luego de que el servicio de colectivos de corta y media distancia fuera confirmado como normal para este viernes, tras la decisión de la UTA de dejar sin efecto el paro que se analizaba para la jornada. La confirmación había sido realizada por el secretario general del gremio en San Juan, Héctor Maldonado, quien explicó que la decisión se tomó luego de la intervención del Consejo Directivo Nacional del sindicato en el conflicto.

De esta manera, quedó desactivada la medida de fuerza que había sido advertida durante la semana, cuando desde el sector anticipaban posibles interrupciones del servicio ante el incumplimiento de pagos salariales por parte de las empresas.

Según habían planteado desde el gremio, el reclamo incluía la liquidación de la escala salarial de abril, la devolución de un día descontado por un paro anterior, diferencias salariales de enero, viáticos y una suma extraordinaria no remunerativa de 100 mil pesos acordada para ese mes.

Aunque finalmente el paro no se concretó, desde la conducción sindical adelantaron que emitirán un comunicado oficial para explicar los motivos de la decisión y las medidas que podrían adoptarse en el corto plazo en la provincia.

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