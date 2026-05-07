Con figuras de la música católica internacional, San Juan se prepara para un megaencuentro de fe y un recital en vivo

Cristal y Pedro, son un reconocido matrimonio mexicano, fundadores de Cielo Abierto , una misión católica dedicada a la evangelización y adoración al Santísimo Sacramento a través de la música. Estarán en San Juan junto a otros artistas de Latinoamérica en un concierto que prevé juntar 7.000 personas este fin de semana.

La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo , en colaboración con Cielo Abierto , anunció la realización de un gran concierto gratuito de adoración eucarística ante el Santísimo Sacramento del Altar, que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, a las 17:00 horas, en el Club Atlético Trinidad .

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El evento cuenta con la anuencia de monseñor Jorge Eduardo Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo. La organización de esta misión está a cargo de la Pastoral Artística, Radio Madre de Dios, en adhesión a sus 10 años, y la Acción Católica. Se espera la asistencia de más de 7 mil personas, en lo que será una de las mayores concentraciones de fe en la región, reuniendo a familias y jóvenes en un ambiente de oración, música y encuentro espiritual.

El escenario contará con la participación de destacados exponentes de la música católica, entre ellos Verónica Sanfilippo (Argentina), Joaquín Chávez (Argentina), Itala y Juanjo (Perú y Paraguay), así como Cristal y Pedro (México), estos últimos reconocidos como pioneros de esta misión evangelizadora.

Embed - Verónica Sanfilippo - Memorial | Canto para la Eucaristía y Hora Santa

Como preparación para este encuentro, desde el 4 y hasta el 8 de mayo se celebran misas y Noches de Adoración en distintas parroquias de la ciudad, donde además se están distribuyendo boletos gratuitos para el acceso al concierto.

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Cielo Abierto se ha consolidado como una de las misiones de evangelización más influyentes en su tipo, ofreciendo experiencias que combinan música, oración y tecnología de alto nivel en audio, iluminación y escenografía, creando un ambiente propicio para la adoración ante Jesús Eucaristía. Con 16 años de trayectoria, esta misión ha recorrido México, Estados Unidos y gran parte de América Latina, sumando cerca de 300 conciertos en recintos de gran relevancia y llevando un mensaje de fe que continúa reuniendo multitudes.

Para más información, el público puede comunicarse vía WhatsApp al +52 55 4396 6900.

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