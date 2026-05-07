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Cielo Abierto

Con figuras de la música católica internacional, San Juan se prepara para un megaencuentro de fe y un recital en vivo

Se espera la asistencia de más de 7 mil personas, en lo que será una de las mayores concentraciones de fe en la región, reuniendo a familias y jóvenes en un ambiente de oración, música y encuentro espiritual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristal y Pedro, son un reconocido matrimonio mexicano, fundadores de Cielo Abierto, una misión católica dedicada a la evangelización y adoración al Santísimo Sacramento a través de la música. Estarán en San Juan junto a otros artistas de Latinoamérica en un concierto que prevé juntar 7.000 personas este fin de semana.&nbsp;&nbsp;

Cristal y Pedro, son un reconocido matrimonio mexicano, fundadores de Cielo Abierto, una misión católica dedicada a la evangelización y adoración al Santísimo Sacramento a través de la música. Estarán en San Juan junto a otros artistas de Latinoamérica en un concierto que prevé juntar 7.000 personas este fin de semana.  

La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, en colaboración con Cielo Abierto, anunció la realización de un gran concierto gratuito de adoración eucarística ante el Santísimo Sacramento del Altar, que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, a las 17:00 horas, en el Club Atlético Trinidad.

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El evento cuenta con la anuencia de monseñor Jorge Eduardo Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo. La organización de esta misión está a cargo de la Pastoral Artística, Radio Madre de Dios, en adhesión a sus 10 años, y la Acción Católica. Se espera la asistencia de más de 7 mil personas, en lo que será una de las mayores concentraciones de fe en la región, reuniendo a familias y jóvenes en un ambiente de oración, música y encuentro espiritual.

El escenario contará con la participación de destacados exponentes de la música católica, entre ellos Verónica Sanfilippo (Argentina), Joaquín Chávez (Argentina), Itala y Juanjo (Perú y Paraguay), así como Cristal y Pedro (México), estos últimos reconocidos como pioneros de esta misión evangelizadora.

Embed - Verónica Sanfilippo - Memorial | Canto para la Eucaristía y Hora Santa

Como preparación para este encuentro, desde el 4 y hasta el 8 de mayo se celebran misas y Noches de Adoración en distintas parroquias de la ciudad, donde además se están distribuyendo boletos gratuitos para el acceso al concierto.
image

Cielo Abierto se ha consolidado como una de las misiones de evangelización más influyentes en su tipo, ofreciendo experiencias que combinan música, oración y tecnología de alto nivel en audio, iluminación y escenografía, creando un ambiente propicio para la adoración ante Jesús Eucaristía. Con 16 años de trayectoria, esta misión ha recorrido México, Estados Unidos y gran parte de América Latina, sumando cerca de 300 conciertos en recintos de gran relevancia y llevando un mensaje de fe que continúa reuniendo multitudes.

Para más información, el público puede comunicarse vía WhatsApp al +52 55 4396 6900.

Embed - Itala & Juanjo on Instagram: "Y siempre hay tiempo para una alabanza con todo el gozo! Al llamado de Dios decimos felices: yo voy!! Misión Cielo Abierto en San Juan Argentina Y el hermoso paisaje es el Valle de la Luna - Parque Ischigualasto "
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Embed - Cristal y Pedro - Presencia Sobrenatural

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