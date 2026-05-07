jueves 7 de mayo 2026
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EN VIVO: Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

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Karina Milei visita San Juan sin Manuel Adorni y se sacará la foto con Marcelo Orrego y otros gobernadores en la Feria Minera. Fotos: Tiempo de San Juan.

Karina Milei visita San Juan sin Manuel Adorni y se sacará la foto con Marcelo Orrego y otros gobernadores en la Feria Minera. Fotos: Tiempo de San Juan.

La Policía de San Juan y Casa Militar coordinan el dispositivo cerrojo para custodiar a la funcionaria durante su recorrida por las caleras y la Feria Minera. Arribó junto con el ministro del Interior nacional, Diego Santilli.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Tal como estaba previsto, este jueves pasadas las 10, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó a San Juan en medio de una fuerte movilización logística y de seguridad.

La hermana del Presidente se mostró sonriente desde la movilidad oficial y saludó a los militantes que la esperaron a orillas de la Ruta 20, en la zona de 9 de Julio durante su traslado vía terrestre hacia la calera San Juan, en la localidad sarmientina Los Berros.

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Karina Milei, presente en la Mesa Federal Minera

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves en San Juan el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un nuevo espacio de articulación entre el sector público y privado para impulsar inversiones en minería. La actividad contó también con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, y del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.

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Durante el encuentro, los funcionarios destacaron el potencial minero argentino y remarcaron herramientas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares para atraer capitales al sector. Karina Milei sostuvo que Argentina “nunca supo aprovechar” sus recursos mineros y comparó la situación con Chile, mientras que Orrego afirmó que Nación y provincias vienen trabajando para recuperar “seguridad jurídica” y generar empleo genuino a partir de nuevos proyectos.

Además de Orrego, participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, junto a representantes empresariales, sindicales y funcionarios nacionales vinculados al desarrollo de la actividad minera.

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Para Santilli, Milei “sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado”

En su visita a San Juan junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que la gestión de Javier Milei “sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado”.

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Además, el funcionario nacional sostuvo que “la Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”.

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Karina Milei habló sobre minería: la comparación con Chile y un palito a gobiernos anteriores

En el marco de las actividades por el Día de la Minería y el lanzamiento de la Mesa Federal Minera en San Juan, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó el potencial minero del país y cuestionó el manejo que tuvo el sector en gobiernos anteriores.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, sostuvo la funcionaria, a través de un comunicado.

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Además, comparó la situación local con la de Chile y señaló que, pese a contar con la misma cordillera y recursos similares, el país vecino exportó más de 50.000 millones de dólares en minería durante 2023, mientras que Argentina apenas alcanzó los 4.000 millones, unas doce veces menos.

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En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

El Ministro del Interior de la Nación Argentina dio a conocer la novedad durante su visita al Sur sanjuanino junto a Karina Milei y las autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Orrego.

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Karina recorrió una calera en Sarmiento

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en el departamento Sarmiento, en el marco de las actividades por el Día de la Minería. La visita contó además con la presencia del diputado nacional Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli, además de funcionarios locales y nacionales. Acompañaron además el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro.

La comitiva fue recibida por accionistas y directivos de la empresa, quienes mostraron el funcionamiento de los hornos, la planta fotovoltaica y las distintas dependencias del complejo industrial ubicado en Divisadero.

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El gerente general de la firma, Raúl Cabanay, expresó: “Estoy complacido de festejar el Día de la Minería en nuestra planta de Divisadero, esperando la presencia del gobernador y de autoridades de la industria”. El gerente general de la firma, Raúl Cabanay, expresó: “Estoy complacido de festejar el Día de la Minería en nuestra planta de Divisadero, esperando la presencia del gobernador y de autoridades de la industria”.

Durante la recorrida, el empresario destacó que los hornos de la planta trabajan con “la última tecnología a nivel mundial” y remarcó el perfil sustentable del proyecto industrial. En ese sentido, indicó que la empresa lleva adelante un programa ecosustentable que incluye la plantación de 1300 especies arbóreas.

Además, explicó que la compañía cuenta con un parque fotovoltaico de 2,3 megavatios, al que recientemente se sumaron otros 4,7 megavatios, con el objetivo de abastecer el 100 % del consumo energético de la planta mediante energía solar.

Cabanay también puso en valor el vínculo de la empresa con la comunidad de Sarmiento y señaló que el 90 % de los trabajadores pertenecen al departamento. Asimismo, destacó que el 22 % de la planta de empleados está integrada por mujeres, aspecto que calificó como “un motivo de orgullo” para la compañía.

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Así fue la llegada de Karina Milei a San Juan:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tal como estaba previsto, este jueves pasadas las 10, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó a San Juan en medio de una fuerte movilización logística y de seguridad. La hermana del Presidente se mostró sonriente desde la movilidad oficial y saludó a los militantes que la esperaron a orillas de la Ruta 20, en la zona de 9 de Julio durante su traslado vía terrestre hacia la calera San Juan, en la localidad sarmientina Los Berros. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #karinamilei #visitaoficial"
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Mega operativo de seguridad para la llegada de la hermana del Presidente:

El Comisario Torres confirmó a Canal 13 San Juan que la planificación del operativo comenzó hace varios días en conjunto con Casa Militar, organismo responsable de la seguridad inmediata de los funcionarios nacionales. El dispositivo se estructura mediante un sistema de cobertura por sectores donde la Casa Militar se encarga de la custodia directa, mientras que la Policía de San Juan asume la responsabilidad crítica del tercer y cuarto anillo de seguridad. Esta distribución permite un control perimetral exhaustivo en cada punto de la agenda, asegurando que tanto los traslados como la permanencia en los distintos predios se desarrollen sin incidentes.

La logística de la visita incluye una transición de transporte que comenzará de forma aérea para luego transformarse en un despliegue terrestre por las rutas sanjuaninas. Los especialistas de Casa Militar ya han realizado un relevamiento presencial de todo el trayecto que recorrerá la funcionaria, escuchando las recomendaciones técnicas de la policía local para adaptar el protocolo a las particularidades del terreno sanjuanino. Según explicó Torres, no ha habido requerimientos extraordinarios, sino una coordinación profesional basada en el análisis previo de los lugares de visita, lo que incluyó el asesoramiento policial sobre las rutas más seguras y eficientes para el traslado de la comitiva.

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Fotos: Tiempo de San Juan

Fotos: Tiempo de San Juan

La cobertura policial no se limitará únicamente a la zona metropolitana, ya que se ha impartido servicio en todos los sectores que recorrerá la Secretaria General fuera del casco céntrico. Durante la mañana, el operativo se trasladará a la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento, para la visita a la empresa Calera San Juan. Allí, la presencia policial custodiará el encuentro con el gerente Raúl Cabanay, una figura de peso en el ámbito minero local. Por la tarde, la atención de las fuerzas de seguridad se concentrará en la Feria Minera en el Estadio del Bicentenario y Velódromo, donde se espera una gran afluencia de empresarios, inversores y otros referentes nacionales como Martín Menem y Juan Bautista Mahiques.

Este despliegue del D3 busca garantizar el orden en una jornada que el Gobierno Nacional considera clave para enviar señales de estabilidad y respaldo a la industria minera. La coordinación entre Torres y la Casa Militar refleja la importancia institucional de la visita, asegurando que el operativo de seguridad esté a la altura de la centralidad que ha ganado la minería en la agenda económica y política del país.

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