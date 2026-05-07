La Escuela Crucero Ara de San Martín estrena un lavadero móvil para que personas con discapacidad adquieran experiencia y generen sus propios recursos

Esta mañana cuatro alumnos de la Escuela de Educación Especial Crucero ARA General Belgrano arribaron al predio de la Dirección de Discapacidad -anexo Santa Lucía-, con hidrolavadora, aspiradora, alargue, manguera y todos los insumos necesarios para dejar autos, camionetas o combis impecables. Esta actividad que nació en 2022 gracias a un proyecto áulico creado por los profes Flavia del Castillo y Eduardo Garrido destinado a poner en valor el trabajo de sus alumnos, siguió creciendo y este año sumó la unidad móvil para acercarse hasta empresas e instituciones que lo soliciten al 264 482 6770.

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La propuesta apunta a que los alumnos sumen experiencia y se capaciten para realizar tareas, tanto que en la actualidad están todos perfectamente capacitados para realizar las labores concernientes al lavado. Además cuentan con una docente, para supervisar el resultado final.

“Por el momento el lavadero funciona en nuestro establecimiento algunos días, cuando solicitan el servicio, y desde el año pasado estamos trabajando con una escuela primaria, Juan Larrea, que está a muy pocas cuadras en San Isidro, departamento San Martín. Durante todo el mes de abril hemos visitado varias escuelas del departamento promocionando el proyecto y los servicios que brindan los jóvenes”, explica Flavia, autora del proyecto.

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La visita de esta mañana a la Dirección de Discapacidad fue tan positiva que no dieron abasto con el lavado de movilidades y volverán el próximo jueves a repetir la experiencia, mientras esperan que otras instituciones se sumen a la iniciativa. “Son verdaderos profesionales. Llegan con remeras que los identifica y todos los materiales que compran con sus ganancias”, dijo Paula Moreno, directora de Personas con Discapacidad quien decidió abrir sus puertas y colaborar en la difusión del Lavadero Móvil Crucero.

La intención es favorecer aprendizajes teóricos y prácticos en técnicas de lavado de autos, uso de herramientas y productos, atención al cliente y seguridad laboral, relacionados con actividades del ámbito ocupacional, orientados a la inserción laboral. Del mismo modo, proporcionar a los estudiantes una oportunidad para aplicar conocimientos y habilidades prácticas en un entorno laboral real.

De los 4 alumnos a cargo del lavadero, 3 son los encargados del lavado de los vehículos: Rocio Álvarez de 22 años, Juan Ignacio Toledo de 18 años y Esteban Pelayes de 23 años. El cuarto es Ernesto Muñoz, de 37 años encargado de la parte administrativa y el pago a sus compañeros. Los precios de lavado son: 4 mil pesos para motos, 2 mil para autos, 10 mil camionetas y 15 mil para combis.

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Por supuesto que esta actividad también propicia el trabajo en equipo, creando un espacio de aprendizaje práctico como así también de vínculos con otras instituciones como escuelas, bodegas, fábricas, hospital, policía, municipio, para buscar futuras posibilidades de trabajo con el lavadero móvil.

Los cuatro chicos que realizan las tareas en la actualidad están preparados para hacerlo de manera correcta y segura para evitar accidentes, mantener el orden y la limpieza tanto de la maquinaria (hidro-lavadora, aspiradora), indumentaria (guantes, botas, gorra) y materiales (cepillo, rejillas, gamuzas, esponjas) como del lugar de trabajo

A esto se suma el reconocimiento del dinero como medio de intercambio entendiendo su valor, los cálculos de gastos en compras realizadas de insumos y materiales, entre muchos otros aspectos descatados por los creadores de la propuesta escolar.

Flavia es la responsable de impartir los contenidos de aprendizaje y actividades en el salón de clase como de la formación continua, además de recepcionar los turnos. También se encarga de informar al equipo directivo sobre novedades o cambios referidos a la propuesta. Mientras que Eduardo acompaña a los alumnos los días miércoles y jueves en la parte práctica, supervisando y guiándolos en su labor.

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Tareas bien distribuidas

El lavado se realiza de 9 a 13 aproximadamente, pero siempre respetando el horario de clases. Rocío Gabriela es la encargada de aspirar el interior de los autos o camionetas sin dejar suciedad en los rincones siguiendo la secuencia de pasos para obtener excelentes resultados. Conecta, desconecta y guarda el equipo de aspirado, previa limpieza de filtros de la aspiradora.

Juan Ignacio Toledo es quien manipula la hidro-lavadora para el lavado exterior del vehículo y de las alfombras con precisión y cuidado. Al finalizar deja todo limpio, desconectado y guardado; mientras que Esteban Pelayes limpia el interior con gamuza -tablero, volante, retrovisor, parasoles-, coloca banda negra a alfombras y cubiertas, entre otros. Ernesto Muñoz realiza la parte administrativa, confecciona y llena planillas de seguimiento y control, hace los recibos de pagos y efectúa el pago semanal correspondiente a cada joven.