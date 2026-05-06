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San Juan a oscuras por el viento Zonda: se registraron cortes de luz en toda la provincia

Tal como estaba pronosticado, el viento Zonda llegó a San Juan pasadas las 19. A medida que se intensificaron las fuertes ráfagas hubo cortes de servicios en distintos departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En viento Zonda hizo estragos en San Juan este miércoles y generó varios cortes de luz en distintos puntos de la provincia. Las clases fueron suspendidas en todo el territorio sanjuanino y también hubo que suspender la Feria Minera en el Estadio del Bicentenario.

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Según lo que Tiempo de San Juan pudo relevar, Rawson, Capital, Rivadavia y algunas zonas de Santa Lucía sufrieron cortes de luz que se extendieron por varios minutos.

En el microcentro sanjuanino, el corte fue total y las calles quedaron absolutamete a oscuras por alguna falla eléctrica ocasionada por el viento Zonda. De hecho, algunas zonas como Concepción aún continuaban con el servicio suspendido pasadas las 21.

OSSE también advirtió que podrían haber cortes de suministro de agua potable debido al Zonda, por lo que recomedó cuidar el consumo de agua potable.

Mirá el video de Capital a oscuras:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se registraron varios cortes de luz en distintas zonas de San Juan por las fuertes ráfagas de viento que estaban previstas para las 21HS. También hubo cortes en rawson, Rivadavia, chimbas y Santa Lucía que fueron registrados por muchos sanjuaninos en las redes. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #vientozonda"
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