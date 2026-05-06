San Juan a oscuras por el viento Zonda: se registraron cortes de luz en toda la provincia

En viento Zonda hizo estragos en San Juan este miércoles y generó varios cortes de luz en distintos puntos de la provincia. Las clases fueron suspendidas en todo el territorio sanjuanino y también hubo que suspender la Feria Minera en el Estadio del Bicentenario.

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Según lo que Tiempo de San Juan pudo relevar, Rawson, Capital, Rivadavia y algunas zonas de Santa Lucía sufrieron cortes de luz que se extendieron por varios minutos.

En el microcentro sanjuanino, el corte fue total y las calles quedaron absolutamete a oscuras por alguna falla eléctrica ocasionada por el viento Zonda. De hecho, algunas zonas como Concepción aún continuaban con el servicio suspendido pasadas las 21.

OSSE también advirtió que podrían haber cortes de suministro de agua potable debido al Zonda, por lo que recomedó cuidar el consumo de agua potable.

Mirá el video de Capital a oscuras: