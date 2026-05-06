Milei, contundente: Adorni no se va "ni en pedo"

En un firme respaldo hacia su jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei salió al cruce de las versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni del Gobierno. Desde Los Ángeles, y en medio del escándalo por una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario fue categórico al asegurar: “Ni en pedo se va Adorni”.

"Ni en pedo se va Adorni" Javier Milei defendió al jefe de Gabinete, dijo que "es una persona honesta y un hombre de bien" y aclaró que al Gobierno "ni siquiera le genera alguna preocupacion al respecto". pic.twitter.com/AgNmYoSvoh

Defensa de la honestidad y la declaración jurada

El foco del conflicto radica en el patrimonio del funcionario y la demora en la presentación de su declaración jurada, cuyo plazo legal vence el 31 de julio. Milei aclaró que los papeles están en orden y que Adorni decidió adelantar los trámites debido a la presión mediática. "Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado", afirmó el mandatario, añadiendo que tomó esta decisión por las "estupideces que se debaten públicamente".

Respecto a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Milei aseguró haber revisado personalmente la información patrimonial de su colaborador: “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden... Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”. Asimismo, advirtió que no dudará en actuar si encontrara irregularidades, pero subrayó su confianza: “Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno... estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y un hombre de bien”.

El "spoiler" de Bullrich y las críticas al periodismo

La polémica sumó tensión interna tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instó públicamente a Adorni a presentar su declaración de inmediato para evitar que el tema "se estire". Sin embargo, Milei le restó importancia al posible roce: “Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder”. Además, aclaró que no está enojado con la ministra ya que era un tema que “lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

El Presidente también dedicó duras palabras a la prensa y a sectores de la oposición, tildando la situación de “carnicería mediática”. “No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dijo la verdad, que son solo periodistas... no voy a ejecutar a gente honesta”, sentenció.

Contra Tabar y Pagano

Milei no escatimó en descalificaciones para quienes impulsaron las denuncias. Apuntó contra el contratista Matías Tabar, calificándolo de “mentiroso” y “kirchnerista”, y minimizó las denuncias sobre reformas en la propiedad de Adorni ironizando: “Hablaban de una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua”.

Finalmente, acusó directamente a la diputada Marcela Pagano de instalar versiones falsas. Según el mandatario, Adorni busca presentar sus números antes de tiempo para que “se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”.

Mientras tanto, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continúa en etapa preliminar en los tribunales de Comodoro Py, bajo la atenta mirada de un Ejecutivo que ha decidido cerrar filas en torno a una de sus figuras centrales.