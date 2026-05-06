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Bullrich pidió que Adorni presente su declaración de bienes inmediatamente

La senadora nacional Patricia Bullrich es la crítica más importante que tiene el jefe de Gabinete Manuel Adorni dentro de La Libertad Avanza.

Por Agencia NA
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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre”, mientras que admitió que quiere “representar a los porteños”, aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno porteño, en medio de las versiones de su intención de suceder a Jorge Macri.

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“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en declaraciones al canal A24.

Sobre el caso Adorni, Bullrich dijo que que el funcionario tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque sino el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

“(Adorni) Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, agregó sobre el ministro coordinador. “Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, argumentó.

“Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”, insistió.

Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Al respecto, Bullrich recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.

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