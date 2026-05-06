Suspenden la feria minera por el Zonda

La organización de la Expo Minera, en conjunto con el Gobierno de San Juan, informó la suspensión de la actividad este lunes a partir de las 16.30 horas debido a las alertas vigentes en la provincia y evacuaron el predio.

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Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada de manera coordinada con el Comité de Emergencias (COE) y los ministerios de Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil, priorizando la seguridad tanto de expositores como de visitantes.

Desde la organización señalaron que la medida responde a las condiciones advertidas por los organismos competentes y busca prevenir cualquier tipo de inconveniente durante el desarrollo del evento.

Asimismo, se informó que la feria retomará su cronograma habitual este jueves, siempre y cuando las condiciones lo permitan. En ese sentido, indicaron que cualquier modificación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.