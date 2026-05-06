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Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Los hermanos de apellido Illa quedaron presos y serán juzgados en Flagrancia por el delito de lesiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hermanos illa

En un violento episodio registrado al mediodía de este martes en Rawson, lo que comenzó como un intento de reclamo ciudadano terminó en una brutal agresión física. Dos hermanos, de apellido Illa, fueron aprehendidos tras atacar ferozmente con una cadena de moto a un hombre que los señalaba como autores de un robo previo.

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Todo comenzó alrededor de las 11:45 horas del 5 de mayo. Según consta en el informe policial, el damnificado -un hombre mayor de edad cuya identidad se mantiene en reserva- se dirigió junto a su padre hacia el interior del Barrio Ceramista. Su objetivo era localizar a los sujetos que, horas antes, habrían intentado asaltar su vivienda.

Al llegar a las inmediaciones de calle Nazca y Sarmiento, la víctima logró individualizar a uno de los sospechosos. Sin embargo, al intentar increparlo para reclamarle por el hecho de inseguridad, la situación escaló rápidamente hacia la violencia.

De acuerdo al relato de la víctima, los hermanos Alejo Illa (35) y Facundo Illa (24) se abalanzaron sobre él sin mediar palabra de forma coordinada. Facundo Illa sujetó a la víctima por la fuerza para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse y Alejo Illa utilizó una cadena de tipo seguridad para motos para propinarle múltiples golpes.

El ataque le ocasionó al hombre lesiones visibles y de consideración tanto en los brazos como en las piernas.

Ante la gravedad de la gresca, testigos dieron aviso al 911. Al lugar arribó personal del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría Villa Hipódromo, quienes lograron reducir a los agresores y proceder a su aprehensión a las 12:00 horas. El hecho fue caratulado bajo el delito lesiones leves.

Por decisión de la fiscal Virginia Branca y Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Sergio Cuneo dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Los hermanos Illa permanecen detenidos a la espera de ser juzgados.

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