Detienen al "Gringo" Chiffel y ahora lo mandan a la cárcel por robar en Albardón

El pasado 30 de abril, en Albardón, por un delincuente con pasado carcelario protagonizó un hecho. Hugo Gerardo Chiffel, conocido en el ámbito delictivo como el "Gringo", fue detenido tras ingresar a una vivienda y ser captado por las cámaras de seguridad mientras cometía el ilícito.

Trabajo Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones

El hecho se produjo alrededor de las 16:30 horas en un domicilio de calle Sarmiento. Chiffel se encontraba parado en la vereda observando los movimientos de la casa y, apenas el propietario se retiró, decidió actuar. En un primer intento, rompió un vidrio para quitar el pistillo de una puerta, pero no pudo entrar debido a que una heladera obstruía el paso desde el interior. Sin desistir, el malviviente se dirigió hacia un costado de la propiedad, forzó una puerta lateral e ingresó por el patio.

Una vez dentro, el "Gringo" se dirigió a una habitación de herramientas de donde sustrajo una amoladora marca Black & Decker color negra con detalles naranjas. En ese preciso instante, el delincuente se topó con el hermano del damnificado, una persona con discapacidad, situación que lo obligó a emprender una rápida huida por calle Sarmiento hacia el cardinal oeste.

Sin embargo, el dueño de casa estaba monitoreando todo a través de su teléfono celular gracias al sistema de cámaras. Al alertar a la Comisaría 18°, los efectivos policiales iniciaron un rastrillaje que dio sus frutos a los pocos metros. Chiffel fue interceptado con la amoladora en sus manos y, al revisar su mochila, los agentes hallaron la campera que vestía en las grabaciones fílmicas, lo que terminó de complicar su situación procesal.

El caso quedó bajo la órbita de Flagrancia, con la intervención del fiscal Fernando Bonomo, y la asistencia de los ayudantes fiscales Gustavo Mendoza y Yanina Galante. Finalmente, mediante un juicio abreviado acordado con la defensa, se resolvió condenar a Hugo Gerardo Chiffel a cumplir la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.