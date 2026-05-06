miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gravísimo

Mandan a la cárcel a dos ladrones que cometieron cuatro hechos en cuestión de minutos en Rawson

El fiscal Francisco Micheltorena de Flagrancia y el abogado defensor Mario Morán habían llegado a un acuerdo de 7 años de prisión efectiva para los dos, pero la jueza Guerrero homologó el acuerdo pero lo sentenció a 5 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Balmaceda y Reyes

Balmaceda y Reyes

En un juicio abreviado que puso fin a una vertiginosa secuencia criminal, la Justicia de San Juan condenó a Iván Ernesto Balmaceda Mamani y a Mauricio Matías Reyes por protagonizar un violento raid delictivo en Rawson. Los sujetos, que actuaron como coautores funcionales, encadenaron cuatro delitos en un lapso de apenas minutos entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 2026.

Lee además
El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.
¿Un papá abusador?

Juzgan a un sanjuanino que puede recibir 24 años de cárcel por las presuntas violaciones contra su hija
el exjefe de la policia, luis walter martinez, denuncio a un oficial por decirle corrupto
Judiciales

El exjefe de la Policía, Luis Walter Martínez, denunció a un oficial por decirle "corrupto"

La secuencia comenzó alrededor de las 22:05 horas. El primer golpe fue en el domicilio de un hombre, de donde sustrajeron una motocicleta Appia 150cc de color amarillo. Este vehículo se convirtió en el medio de movilidad para el resto de sus ataques.

Poco después, interceptaron a una mujer en calle Rivera Indarte. Mediante la modalidad de "arrebato", forcejearon con la mujer hasta hacerla caer, logrando escapar con su cartera, documentación y la suma de $15.000.

Sin detenerse, se trasladaron a calle Perona, donde abordaron a otra joven. Allí, uno de los delincuentes extrajo un revólver de utilería y le exigió el celular. En una reacción valiente, la víctima arrojó el teléfono hacia el interior de su casa y gritó por auxilio. Al verse frustrados, los ladrones intentaron huir, pero fueron perseguidos por la pareja de la mujer.

Para asegurar la fuga, uno de los malvivientes se ocultó tras un auto, apuntó a Simoncelli con el arma de utilería y lo amenazó de muerte: “Quedate quieto que te mato”. La persecución policial terminó finalmente con la aprehensión de ambos y el secuestro de la moto robada y el arma falsa.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 20.44.38

El fallo judicial en Flagrancia

A pesar de que el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y la defensa habían pactado una pena de 7 años de prisión efectiva, la jueza Gema Guerrero decidió apartarse del monto sugerido. Al momento de homologar el acuerdo, la magistrada sentenció a ambos a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En el caso de Mauricio Matías Reyes, debido a antecedentes previos, la jueza unificó su condena en una pena total de 8 años de prisión.

En el proceso intervinieron los Ayudantes Fiscales José Quiroga (en el lugar del hecho) y Mario Codorniu, auxiliar.

Los imputados fueron condenados por una sumatoria de delitos bajo la figura de concurso real por hurto simple y violación de domicilio, robo simple por arrebato, robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa y amenazas agravadas por el uso de arma (Contra el testigo que los perseguía).

Temas
Seguí leyendo

El exjefe de la Policía, Luis Walter Martínez, denunció a un oficial por decirle "corrupto"

Ya tiene fecha de inicio el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo de la Fuente

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Detienen al "Gringo" Chiffel y ahora lo mandan a la cárcel por robar en Albardón

Robó un celular con un arma de juguete, lo arrojó a un techo y terminó detenido gracias a la ayuda de los vecinos

Buscan intensamente en San Juan a un hombre de 47 años y piden colaboración

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Un robo dañino: entraron a una escuela de Valle Fértil y se llevaron artefactos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: Me tienen harta
En sus redes

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: "Me tienen harta"

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final
Vóley

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final

Te Puede Interesar

Cocaína y muerte en 9 de Julio: el autor de la doble tragedia podría recibir 5 años de cárcel
Impactante caso

Cocaína y muerte en 9 de Julio: el autor de la doble tragedia podría recibir 5 años de cárcel

Por Pablo Mendoza
Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Central de Policía de San Juan.
Convocatoria

Oportunidad laboral en la Policía de San Juan

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación
Visita

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación

De la parroquia a la pantalla grande: el joven sanjuanino que la rompió en Bienvenidos a ganar
Video

De la parroquia a la pantalla grande: el joven sanjuanino que la rompió en "Bienvenidos a ganar"