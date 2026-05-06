Mandan a la cárcel a dos ladrones que cometieron cuatro hechos en cuestión de minutos en Rawson

En un juicio abreviado que puso fin a una vertiginosa secuencia criminal, la Justicia de San Juan condenó a Iván Ernesto Balmaceda Mamani y a Mauricio Matías Reyes por protagonizar un violento raid delictivo en Rawson. Los sujetos, que actuaron como coautores funcionales, encadenaron cuatro delitos en un lapso de apenas minutos entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 2026.

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La secuencia comenzó alrededor de las 22:05 horas. El primer golpe fue en el domicilio de un hombre, de donde sustrajeron una motocicleta Appia 150cc de color amarillo. Este vehículo se convirtió en el medio de movilidad para el resto de sus ataques.

Poco después, interceptaron a una mujer en calle Rivera Indarte. Mediante la modalidad de "arrebato", forcejearon con la mujer hasta hacerla caer, logrando escapar con su cartera, documentación y la suma de $15.000.

Sin detenerse, se trasladaron a calle Perona, donde abordaron a otra joven. Allí, uno de los delincuentes extrajo un revólver de utilería y le exigió el celular. En una reacción valiente, la víctima arrojó el teléfono hacia el interior de su casa y gritó por auxilio. Al verse frustrados, los ladrones intentaron huir, pero fueron perseguidos por la pareja de la mujer.

Para asegurar la fuga, uno de los malvivientes se ocultó tras un auto, apuntó a Simoncelli con el arma de utilería y lo amenazó de muerte: “Quedate quieto que te mato”. La persecución policial terminó finalmente con la aprehensión de ambos y el secuestro de la moto robada y el arma falsa.

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El fallo judicial en Flagrancia

A pesar de que el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y la defensa habían pactado una pena de 7 años de prisión efectiva, la jueza Gema Guerrero decidió apartarse del monto sugerido. Al momento de homologar el acuerdo, la magistrada sentenció a ambos a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En el caso de Mauricio Matías Reyes, debido a antecedentes previos, la jueza unificó su condena en una pena total de 8 años de prisión.

En el proceso intervinieron los Ayudantes Fiscales José Quiroga (en el lugar del hecho) y Mario Codorniu, auxiliar.

Los imputados fueron condenados por una sumatoria de delitos bajo la figura de concurso real por hurto simple y violación de domicilio, robo simple por arrebato, robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa y amenazas agravadas por el uso de arma (Contra el testigo que los perseguía).