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De la parroquia a la pantalla grande: el joven sanjuanino que la rompió en "Bienvenidos a ganar"

Eduardo Desimone Páez se presentó en el programa de Canal 9 en el desafío de canto, fue aprobado por el jurado y avanzó de ronda. Su historia, marcada por la música y el apoyo de su papá camionero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la voz

Con una historia sencilla pero cargada de esfuerzo y pasión, Eduardo Desimone Páez dio un paso importante en su camino artístico al presentarse en el programa “Bienvenidos a ganar”, que se emite por Canal 9 de Buenos Aires. El joven sanjuanino participó en el desafío de canto y logró avanzar a la siguiente ronda, dejando en alto el talento local.

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Su vínculo con la música comenzó desde muy chico, cantando en la parroquia, donde fue puliendo su voz y ganando confianza arriba del escenario. Ese espacio fue su primera escuela, el lugar donde descubrió que cantar era mucho más que un hobby.

El impulso clave llegó de la mano de su papá, camionero, quien decidió acompañarlo y llevarlo hasta el programa para que pudiera cumplir su sueño. Ese gesto marcó un antes y un después: Eduardo no solo se animó a dar el salto, sino que lo hizo con una interpretación que conmovió.

En su presentación eligió “La llave”, de Abel Pintos, una canción exigente desde lo vocal y lo emocional. Su performance fue primero evaluada por Marcelo Iripino, reconocido bailarín, quien le dio el visto bueno inicial. Luego, el resto del jurado también lo aprobó, lo que le permitió clasificar a la próxima instancia del certamen.

La participación de Eduardo generó orgullo en San Juan, donde familiares, amigos y seguidores celebraron su logro en redes sociales. Su historia refleja el camino de muchos artistas que, con esfuerzo y oportunidades, buscan abrirse paso en escenarios nacionales.

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