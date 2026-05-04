¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Señora de las Cuatro Décadas: el sorpresivo encuentro entre Arjona y la Mona

El músico Ricardo Arjona protagonizó un cálido encuentro con la leyenda del cuarteto La Mona Jiménez en el marco de su visita a Argentina, como parte de su gira “Lo que el SECO no dijo”. El artista brilló en sus primeras 3 presentaciones en el Movistar Arena y aún le quedan las fechas del 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de este mismo mes.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambos coincidieron en el mismo hotel de la ciudad, ubicado en Puerto Madero. El encuentro se llevó a cabo allí mismo, previo a la presentación del guatemalteco en el Movistar Arena.

La sorpresa fue tal que Arjona selló el encuentro con un video que luego compartió en sus redes sociales.

Embed - Ricardo Arjona ® on Instagram: "Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más." View this post on Instagram

Según se pudo apreciar en el video, La Mona no dudó en pasar por la habitación a saludarlo personalmente y dar inicio a una charla cálida, distendida y con buena energía, previo a dirigirse al Movistar Arena para la prueba de sonido de su show.

La buena onda entre los artistas fue tal que Arjona no dudó en invitar al cordobés a asistir a sus shows en la provincia de Córdoba, el próximo 14 y 15 de mayo.

La felicidad de Ricardo Arjona en Argentina

El intérprete de “La mujer de las cuatro décadas” compartió un carrete de imágenes de su paso por Buenos Aires durante la tarde del domingo, expresando su felicidad por esta segunda parte de su gira que ya lo llevó a recorrer América del Norte con gran éxito.

“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más", escribió Arjona en su publicación, que ya reúne casi 90 mil me gustas.