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TV Nacional

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?: la respuesta de su abogado

El letrado Juan Pablo Fioribello dio detalles de la situación contractual y del estado médico de la actriz, a unas semanas de abandonar el reality por una fuerte caída

Por Redacción Tiempo de San Juan
Andrea del Boca, en su paso por Gran Hermano al que podría volver.

Andrea del Boca, en su paso por Gran Hermano al que podría volver.

Tras una larga espera y numerosos rumores se oficializó el retorno de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada, un hecho anticipado de manera sutil pero inequívoca por Juan Pablo Fioribello, su representante legal, durante la emisión de este miércoles de Lape Club Social Informativo. El anuncio, realizado con una estrategia silenciosa y gestual, generó impacto entre quienes siguen el reality.

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El conductor Sergio Lapegüe buscó respuestas concretas ante la ola de especulaciones. El abogado, evitando responder con palabras, eligió una vía alternativa: con una sonrisa y mirando a cámara, movió los labios para decir “Vuelve” sin emitir sonido. El gesto bastó para desencadenar risas en el estudio y confirmar, sin rodeos, lo que la audiencia sospechaba.

La participación de la icónica actriz en el programa había sido pausada tras un incidente doméstico en la cocina de la casa, donde una caída le provocó daños serios en la boca. Ese impacto, al no ser contenido con las manos, derivó en el desplazamiento de una de sus paletas y en una lesión en un diente cuya raíz le genera molestias continuas. Este accidente obligó a la actriz a ausentarse del ciclo, en un momento de alta atención pública sobre su figura dentro del juego.

Las condiciones médicas de Andrea fueron el factor determinante para su futuro reingreso. Su abogado relató que la recuperación está avanzada, aunque persisten molestias, especialmente por el dolor en la zona dental. El desplazamiento de la paleta y los inconvenientes con la raíz nerviosa de un diente dificultan su bienestar general y la exponen a incomodidades físicas y estéticas. El visto bueno de los profesionales de la salud es el paso pendiente antes de su reincorporación.

La caída que la obligó a dejar la casa se caracterizó por la ausencia de un reflejo protector con las manos, concentrando el golpe en la boca. Esto le produjo dolor y preocupación respecto a su imagen televisiva. Andrea busca volver en condiciones óptimas, lo que explica la cautela en los plazos previstos. Según lo expuesto por Fioribello, el alta médica podría concretarse en breve, permitiendo su regreso a la convivencia televisada.

El acuerdo entre Andrea del Boca y Telefe fue descripto por Fioribello como un “acuerdo de voluntades”. Ambas partes desean reactivar la participación, y la ausencia de la actriz se siente tanto en el canal como en el público. El representante legal explicó que el entendimiento contractual solo aguarda la resolución del aspecto sanitario para completarse.

Fioribello dejó en claro que la reaparición de Andrea no será efímera. “Yo no creo que entre por un día, no”, aseguró, al dejar entrever que su retorno será como participante estable y con el objetivo de quedarse hasta el final. Las novedades oficiales se esperan en los próximos días, una vez que Andrea obtenga el alta odontológica y se encuentre en condiciones de volver a la competencia.

El entorno de la actriz y la producción del reality trabajan para que el regreso cumpla con todos los requisitos necesarios, tanto legales como médicos. El deseo de Andrea es volver al certamen en plenitud, por lo que la evolución de su recuperación es seguida de cerca por sus allegados y profesionales, para evitar complicaciones.

En su intervención televisiva, Fioribello se refirió al vínculo entre Andrea del Boca y Telefe, remarcando el afecto recíproco: “Yo creo que Telefe la extraña bastante. Ella extraña también mucho a Telefe”.

El abogado insistió en que el impedimento principal es la situación odontológica de la actriz. Detalló las molestias que aún la afectan y subrayó la importancia que le asigna a su imagen en pantalla. “Ella quiere estar bien y todavía no lo está al cien por cien, pero creo que va a estarlo”, expresó, al anticipar que la solución de los problemas médicos permitirá novedades en el corto plazo.

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La confirmación no verbal realizada por Fioribello en el programa representó la señal que esperaban los fanáticos. Una vez que la recuperación de Andrea del Boca sea completa, el anuncio formal de su regreso a Gran Hermano Generación Dorada será inminente.

FUENTE: Infobae

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