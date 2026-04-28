martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Música

Se viene la segunda edición del "Hippy Muerto Fest" en San Juan: fecha, lugar y grilla de artistas

El festival que celebra la escena musical independiente local volverá a copar la agenda cultural sanjuanina este próximo 1 de mayo con una propuesta que mezcla bandas consagradas y nuevas incorporaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SaveClip.App_605125520_18432891424107981_8602332212523766286_n

La movida cultural de San Juan se prepara para una nueva jornada a puro ritmo. El próximo 1 de mayo, el espacio cultural Mamadera será el epicentro del "Hippy Muerto Fest", un evento que celebra su segunda edición consolidándose como una plataforma clave para la música independiente y alternativa de la provincia.

Lee además
El Festival con música y cervaza que se realizará en San Juan.
En el Cantoni

Cata de cerveza y música, en el festival con entrada gratuita que regresa a San Juan
el mensaje que allegra cubero le mando a mica viciconte despues de haber festejado sus 15 anos
Redes

El mensaje que Allegra Cubero le mandó a Mica Viciconte después de haber festejado sus 15 años

La grilla de artistas para esta edición ha sido confirmada y promete una fusión de sonidos que atraerá tanto a seguidores de larga data como a nuevos oyentes. Entre las agrupaciones que subirán al escenario se encuentran Los Fungis, Perdóname Dolores, Kbsonia, Janemba, Después de Viejos y Gringos Turistas. La propuesta busca, según sus organizadores, mantener la impronta del festival combinando "clásicos" de la escena local con bandas que hacen su debut en este encuentro.

El diseño gráfico del evento, que ya circula en redes sociales, estuvo a cargo de Bebu (@ore.dsg), reforzando la identidad visual que caracteriza a este festival desde su nacimiento.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline Argentina. Para facilitar el acceso a la compra, los organizadores han centralizado el enlace de venta en su perfil oficial de Instagram, instando al público a adquirirlas con antelación para asegurar su lugar en el evento.

Temas
Seguí leyendo

Un DJ internacional llega a San Juan para un sunset por el Día del Trabajador

San Juan celebrará el Día del Jazz, conocé todas las actividades

Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores y mirá quién se quedó con el Oro

El cine está de luto: murió Adolfo Aristarain

Susy Shock en San Juan: "Es importante que las personas trans podamos tener voz en el medio de un coro de voces, que tiene que ir contándose y pidiéndole al mundo que les quiera"

Cinco miradas para disfrutar a pleno de la inmersiva y colorida 'Mujeres Argentinas' en el TB

San Juan vuelve a ser epicentro del arte internacional con la segunda edición de "Conexión Arteba"

La nueva película de Ryan Gosling: una larga historia que ya vimos, pero a un ritmo especial con guiño argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje que allegra cubero le mando a mica viciconte despues de haber festejado sus 15 anos
Redes

El mensaje que Allegra Cubero le mandó a Mica Viciconte después de haber festejado sus 15 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa
Complicado

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Por Luz Ochoa
Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan
¡Una ganga!

Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India
Operativo

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña
Medida cautelar

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña