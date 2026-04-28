Se viene la segunda edición del "Hippy Muerto Fest" en San Juan: fecha, lugar y grilla de artistas

La movida cultural de San Juan se prepara para una nueva jornada a puro ritmo. El próximo 1 de mayo, el espacio cultural Mamadera será el epicentro del "Hippy Muerto Fest", un evento que celebra su segunda edición consolidándose como una plataforma clave para la música independiente y alternativa de la provincia.

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La grilla de artistas para esta edición ha sido confirmada y promete una fusión de sonidos que atraerá tanto a seguidores de larga data como a nuevos oyentes. Entre las agrupaciones que subirán al escenario se encuentran Los Fungis, Perdóname Dolores, Kbsonia, Janemba, Después de Viejos y Gringos Turistas. La propuesta busca, según sus organizadores, mantener la impronta del festival combinando "clásicos" de la escena local con bandas que hacen su debut en este encuentro.

El diseño gráfico del evento, que ya circula en redes sociales, estuvo a cargo de Bebu (@ore.dsg), reforzando la identidad visual que caracteriza a este festival desde su nacimiento.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline Argentina. Para facilitar el acceso a la compra, los organizadores han centralizado el enlace de venta en su perfil oficial de Instagram, instando al público a adquirirlas con antelación para asegurar su lugar en el evento.