San Juan vuelve a ser epicentro del arte internacional con la segunda edición de "Conexión Arteba"

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en conjunto con el Museo Franklin Rawson y la Fundación Arteba, lanzan la segunda edición de "Conexión Arteba". Este programa internacional de debate y pensamiento busca fortalecer el diálogo sobre el arte contemporáneo en Argentina mediante una serie de encuentros presenciales que recorrerán diversas regiones del país.

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En este marco, el 25 de abril se realizarán una serie de disertaciones, en el auditorio del MPBAFR, ubicado en avenida Libertador General San Martín 862 Oeste. Durante la jornada, destacados artistas e investigadores llegarán desde Catamarca, La Plata y también de Chile y Colombia.

Este año, Conexión Arteba tiene a Mendoza y San Juan como sedes. De esta manera, comenzó su edición en Mendoza y continuará en San Juan este sábado a partir de las 9, extendiéndose hasta la tarde, con modalidad presencial y streaming a través del canal de Youtube de fundación arteba: www.youtube.com/@fundacionarteba

Cabe destacar que Conexión arteba tuvo una exitosa primera edición en 2025, articulando con las provincias de San Juan y Mendoza. En San Juan reunió a referentes del campo artístico, curatorial y teórico en una serie de conferencias y actividades que propiciaron un acercamiento a la escena cultural de la región.

Este año, el foro redobla su apuesta en Cuyo y el Museo Franklin Rawson vuelve a ser sede de este encuentro que promueve un pensamiento colectivo que propone indagar cómo, desde el arte contemporáneo, se disputan y sostienen hoy las condiciones de vida frente a los desafíos que plantean los modelos socioeconómicos actuales y la aceleración de la transición climática.

En este contexto, una comitiva de Fundación Arteba llegará a la provincia, siendo parte del equipo curatorial Belén Coluccio, Alejandra Aguado y Ferran Barenblit.

En palabras del director del MPBAFR, Emanuel Diaz Ruiz, “volver a ser sede de un programa internacional como Conexión Arteba da cuenta del importante posicionamiento del Franklin Rawson en la escena del arte contemporáneo nacional, y su reconocimiento como museo federal y de vanguardia. Así, habilita este tipo de propuestas convocando a todos los actores del arte a una reflexión profunda y al pensamiento crítico”

Entre las acciones previstas, en el marco del Foro, figuran visitas a centros culturales como también a talleres de artistas. Una muestra colectiva de artistas locales: Yuliana Balmaceda, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Eugenia García, Adriana Miranda, Pablo Oieni, Jesús Ortiz, Macarena Ruiz, Simón Simón, Sofía Manrique, Duilio Tapia y Tesaka, en el Centro Cultural Conte Grand. También, un recorrido por la muestra “Trayectoria, Juego de Damas” en El Carrascal y recorrido por el Centro Cultural Chalet Cantoni y el Teatro del Bicentenario.

Además, forma parte del programa las visitas a los talleres de Beatriz García Huertas y Carlos Gómez Centurión.

Para conocer más detalles, los interesados pueden consultar en este link.