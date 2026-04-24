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Música

Cambios de último momento para el show de Luciano Pereyra: nueva fecha y escenario en San Juan

La presentación prevista para comienzos de mayo fue reprogramada y trasladada al Teatro del Bicentenario. Desde la organización confirmaron la validez de las entradas y detallaron cómo será el proceso para quienes no puedan asistir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El show que el cantante Luciano Pereyra tenía previsto en la provincia atravesó cambios de último momento y ya cuenta con una nueva organización confirmada. Según informaron desde la producción, la presentación originalmente pautada para el sábado 2 de mayo fue reprogramada para el domingo 3 y se desarrollará en el Teatro del Bicentenario.

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De acuerdo a lo comunicado, las entradas adquiridas previamente seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Además, se enviarán nuevos tickets por correo electrónico para agilizar el acceso al espectáculo. En tanto, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro a través de la misma vía por la que realizaron la compra.

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El artista llegará con una gira en la que repasa sus canciones más populares, combinando ritmos del folklore con el pop romántico, una fórmula que lo posicionó entre los referentes de la música nacional. La propuesta incluirá una puesta escénica actualizada, con la intención de generar un vínculo cercano con el público.

A pesar de las modificaciones, el interés por el recital se mantiene. Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma Ticketek.

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