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Triste noticia

Jorge Rial, separado: no está más con María del Mar Ramón tras tres años en pareja

Jorge Rial, conocido locutor y periodista argentino, ya no está en pareja y la situación fue dada a conocer por ella, donde aseguró que fue de común acuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de tres años juntos, Jorge Rial y María del Mar Ramón decidieron ponerle fin a su relación. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien dio detalles sobre la ruptura.

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“No están más juntos”, anunció el conductor, quien recordó que la historia entre ambos se había dado a conocer cuando el periodista sufrió un infarto el 29 de abril de 2023 en Bogotá.

Según explicó De Brito, la separación se dio en buenos términos y estuvo vinculada principalmente a cuestiones laborales.

En ese sentido, detalló que la escritora atraviesa un momento de crecimiento profesional que la llevó a radicarse fuera del país. “Tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro en Bogotá. Ya no está viviendo en la Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implican pasar un par de años afuera”, dijo.

Jorge Rial no habló, pero si María del Mar, ¿qué dijo?

Por su parte, María del Mar Ramón optó por mantener la reserva, aunque confirmó la ruptura al periodista.

Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”, le dijo la escritora al conductor.

La relación entre María del Mar y Rial se mantuvo en la más absoluta reserva durante los últimos años. La pareja eligió el perfil bajo y aparecieron juntos públicamente en pocas oportunidades.

El periodista y la escritora decidieron darle fin a su relación después de tres años. Video/ X América TV

Sin embargo, el periodista no dudó en destacar el rol de la escritora en el momento más crítico de su salud, cuando sufrió la afección cardíaca en Colombia.

“Es una gran escritora. Me acompañó, a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante, mis hijas fueron muy importante y (el Doctor Guillermo) Capuya, que viajó hasta allá, fue muy importante", dijo el periodista en ese entonces.

Fuente: El Trece TV

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