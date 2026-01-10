sábado 10 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escabroso

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

"LAM" filtró las conversaciones donde la hija de Jorge Rial solicita rituales para influir en su familia y parejas. Un lado oscuro que sale a la luz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
More Rial

More Rial

More Rial, que pasa sus días en la Unidad 51 de Magdalena sin lograr la prisión domiciliaria, vuelve a ser noticia por una filtración explosiva. Tras pasar La Navidad y Fin de Año tras las rejas, y más allá de las noticias sobre su separación y el regalo especial que le envió su padre Jorge Rial, ahora se conocen conversaciones privadas que la muestran solicitando rituales esotéricos. La trama involucra pedidos concretos de brujería dirigidos a su padre y a sus exparejas.

Lee además
un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio video
Tiempo para Ver

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio
Luciano Castro dio la cara tras el escándalo de infidelidad.
Mea culpa

Luciano Castro habló tras su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

Ángel de Brito en “LAM” dio a conocer este viernes una serie de chats que More Rial mantuvo con una tarotista identificada como Ailuz. “Vamos a hablar nada más y nada menos que de los trabajos de magia negra que pidió la señorita More Rial, antes de entrar a la cárcel, para su padre Jorge Rial”, comenzó diciendo el conductor.

Los diálogos, según precisaron en el aire, se extendieron entre 2021 y 2025, mucho antes de su detención. Pilar Smith aclaró un punto crucial: no se trata de Coral, la bruja ya mencionada en el pasado, sino de una segunda persona a la que Morena recurría con frecuencia. “Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros”, afirmó.

La naturaleza de las solicitudes trasciende por completo una simple consulta al tarot. En los mensajes filtrados, la hija de Jorge Rial pide rituales específicos, amarres y endulzamientos ligados a su vida sentimental, su situación laboral e incluso su entorno familiar. Los textos revelan una búsqueda obsesiva por influir, a través de estos métodos, en las decisiones y sentimientos de las personas que la rodeaban, con un enfoque materialista muy marcado. Según Smith, su segundo embarazo habría llegado luego de pedir un trabajo en el que pedía específicamente quería quedar embarazada.

Uno de los fragmentos más impactantes tiene a Jorge Rial como objetivo central. “Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto”, escribió Morena. Al proporcionar los datos de su padre, cerró la solicitud con una frase contundente: “Lo tengo que endulzar al chot… ese”. Pero sus apuntes no terminaban ahí: también habría confesado que su último embarazo fue producto de un ritual y pidió ayuda para “conseguir trabajo con Marcelo Tinelli”.

Las exparejas también ocuparon un lugar protagónico en estos pedidos esotéricos. En un audio, Morena se refirió a Rodrigo, su última pareja conocida, con preocupación: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. En otro mensaje, volvió a la carga con una petición explícita: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. La bruja le respondió que él ya la había “amarrado” y por eso ella sentía “desesperación”.

Según el relato de Ángel de Brito, la tarotista en un momento le pidió a Morena los datos completos de las personas a las que quería “hacer bosta”. En esa lista figuraron nuevamente Jorge Rial y Matías Ogas, el padre de su hijo Amadeo. Para este último, el objetivo habría sido revertir la separación y, de acuerdo a los chats, avanzaron con “un vudú”. La difusión de esta correspondencia privada pinta un retrato íntimo y oscuro de la mediática, lejos de cualquier luz pública.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados en el mar de Punta del Este

Christian Petersen realizó un primer posteo luego de recibir el alta médica: qué dijo

Tras confirmarse su separación de Martín Migueles, mirá cuál fue la primera reacción de Wanda Nara

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro: "Yo lo elijo así"

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

La fuerte discusión entre Martín Demichelis y su nueva novia en Punta del Este: el video

Habló la mujer con la que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes
Despidos

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes

La pareja detenida fue llevada este viernes a Tribunales.
Maltrato infantil

Pese a los antecedentes, liberaron al hombre de Pocito que agarró a cintarazos y mechonazos a sus dos hijastros

El siniestro vial estuvo lugar cerca de las 10.00 en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe.
Este sábado

Impactante siniestro vial en una esquina del centro sanjuanino dejó varios heridos

Calor. 
Pronóstico

¿Volverán el calor y la lluvia? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital
Dolor en las redes

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital

Te Puede Interesar

Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos video
Video

Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos

Por David Cortez Vega
El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El rugido solidario de Huaykil: una noche para el Guri, un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud
Abrazo musical

El rugido solidario de Huaykil: una noche para el "Guri", un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud

Un coordinado operativo desarticuló una convocatoria de picadas ilegales en Pocito
En Calle 11 y Ruta 40

Un coordinado operativo desarticuló una convocatoria de picadas ilegales en Pocito

Sin eventos climáticos de peso, San Juan se encamina a una cosecha con buena producción, pero el exceso de vino en bodega y la caída del consumo complican las perspectivas para el viñatero.
Vendimia 2026

Por qué la cosecha de uvas "normal" que se espera en San Juan puede complicar al viñatero