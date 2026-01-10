Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

More Rial, que pasa sus días en la Unidad 51 de Magdalena sin lograr la prisión domiciliaria, vuelve a ser noticia por una filtración explosiva. Tras pasar La Navidad y Fin de Año tras las rejas, y más allá de las noticias sobre su separación y el regalo especial que le envió su padre Jorge Rial, ahora se conocen conversaciones privadas que la muestran solicitando rituales esotéricos. La trama involucra pedidos concretos de brujería dirigidos a su padre y a sus exparejas.

Ángel de Brito en “LAM” dio a conocer este viernes una serie de chats que More Rial mantuvo con una tarotista identificada como Ailuz. “Vamos a hablar nada más y nada menos que de los trabajos de magia negra que pidió la señorita More Rial, antes de entrar a la cárcel, para su padre Jorge Rial”, comenzó diciendo el conductor.

Los diálogos, según precisaron en el aire, se extendieron entre 2021 y 2025, mucho antes de su detención. Pilar Smith aclaró un punto crucial: no se trata de Coral, la bruja ya mencionada en el pasado, sino de una segunda persona a la que Morena recurría con frecuencia. “Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros”, afirmó.

La naturaleza de las solicitudes trasciende por completo una simple consulta al tarot. En los mensajes filtrados, la hija de Jorge Rial pide rituales específicos, amarres y endulzamientos ligados a su vida sentimental, su situación laboral e incluso su entorno familiar. Los textos revelan una búsqueda obsesiva por influir, a través de estos métodos, en las decisiones y sentimientos de las personas que la rodeaban, con un enfoque materialista muy marcado. Según Smith, su segundo embarazo habría llegado luego de pedir un trabajo en el que pedía específicamente quería quedar embarazada.

Uno de los fragmentos más impactantes tiene a Jorge Rial como objetivo central. “Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto”, escribió Morena. Al proporcionar los datos de su padre, cerró la solicitud con una frase contundente: “Lo tengo que endulzar al chot… ese”. Pero sus apuntes no terminaban ahí: también habría confesado que su último embarazo fue producto de un ritual y pidió ayuda para “conseguir trabajo con Marcelo Tinelli”.

Las exparejas también ocuparon un lugar protagónico en estos pedidos esotéricos. En un audio, Morena se refirió a Rodrigo, su última pareja conocida, con preocupación: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. En otro mensaje, volvió a la carga con una petición explícita: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. La bruja le respondió que él ya la había “amarrado” y por eso ella sentía “desesperación”.

Según el relato de Ángel de Brito, la tarotista en un momento le pidió a Morena los datos completos de las personas a las que quería “hacer bosta”. En esa lista figuraron nuevamente Jorge Rial y Matías Ogas, el padre de su hijo Amadeo. Para este último, el objetivo habría sido revertir la separación y, de acuerdo a los chats, avanzaron con “un vudú”. La difusión de esta correspondencia privada pinta un retrato íntimo y oscuro de la mediática, lejos de cualquier luz pública.

FUENTE: Crónica