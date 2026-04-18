Reapareció Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

Tras su sorpresiva y abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada , Andrea del Boca reapareció públicamente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud , aunque dejó en claro que su prioridad hoy está lejos del reality de Telefe .

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Interceptada por el cronista de Sálvese Quien Pueda al salir de su casa, la actriz fue directa sobre el difícil momento que atraviesa tras la fuerte caída que sufrió dentro del juego: “ Tengo que ir al médico, estoy curándome ”, expresó con simpleza, evidenciando que todavía está en plena recuperación.

El accidente no fue menor. Andrea sufrió un corte en el labio y complicaciones en varias piezas dentales, lo que obligó a frenar su participación: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, detalló más tarde, sin ocultar las secuelas físicas del golpe.

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Además, la preocupación no quedó solo en lo visible. Luego de una consulta médica, la actriz contó que debió realizarse estudios cardiológicos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, reveló, mostrando el dispositivo que controla su ritmo cardíaco durante el día.

Sobre aquel momento dentro de la casa, fue contundente: “Fue horrible”, dijo, al recordar la caída que generó su salida inmediata del programa.

Por otro lado, en medio de rumores sobre una posible negociación para regresar al programa, Del Boca fue clara y evitó alimentar versiones: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una mínima puerta abierta que no pasó desapercibida: “Todo puede ser”.

Por ahora, la histórica actriz mantiene el foco en su salud y se toma el tiempo necesario para recuperarse: “Por el momento necesito ponerme bien”, cerró.

Fuente: Ciudad