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Televisión

Grecia Colmenares regresó a la Argentina tras 14 años para sumarse a "Gran Hermano": "No voy a llorar..."

La actriz aterrizó en el país para incorporarse a la "Generación Dorada" en lugar de Andrea del Boca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El universo del espectáculo quedó en llamas tras el desembarco de Grecia Colmenares en Buenos Aires, quien se suma oficialmente a la "Generación Dorada" de "Gran Hermano" en reemplazo de Andrea del Boca. La noticia generó un impacto total, ya que la actriz venezolana regresa a la pantalla local tras 14 años de ausencia, despertando una enorme expectativa por ver cómo se adaptará a la convivencia extrema. Con una vasta trayectoria en el exterior, la rubia llega para ocupar un lugar central en el reality de Telefe, marcando uno de los pases más importantes de la temporada televisiva.

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Todo comenzó con un video cargado de nostalgia que la propia protagonista de la noticia grabó desde el avión, mostrándose visiblemente conmovida al ver las luces de la ciudad desde el aire. El contexto de este regreso se sitúa tras su última aparición en el país en 2012, cuando participó brevemente en "Bailando por un sueño", antes de radicarse definitivamente en Italia. Durante su largo alejamiento de los medios nacionales, Grecia se enfocó en proyectos personales y empresariales, pero su reciente y exitoso paso por la versión italiana del formato de encierro fue lo que convenció a la producción local de traerla de vuelta.

La parte más explosiva de su perfil es, justamente, la experiencia que trae del "Grande Fratello" (2023-2024), donde permaneció casi 200 días y se convirtió en una de las favoritas del público europeo. Durante su presentación, la entrevistada dejó en claro que su fortaleza mental será su mayor aliada dentro de la casa: "La vida es, depende de los ojos con los que tú la miras; si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas", reflexionó. Su paso por la edición italiana le valió el apodo de "Leona", un antecedente que pone en alerta al resto de los participantes de la edición argentina.

Actualmente, el ingreso de la actriz generó una marea de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos recordaron sus papeles más famosos, como el de la inolvidable "Topacio". Lejos de los guiones de ficción, Colmenares aseguró que busca mostrarse tal cual es, sin filtros ni personajes: "Me gusta la cosa que sale de adentro", confesó al recordar su vocación actoral desde niña. Esta autenticidad será puesta a prueba en un ambiente donde las estrategias y las alianzas cambian minuto a minuto, y donde ella deberá demostrar si puede mantener su energía positiva frente a los conflictos.

Finalmente, la llegada de Grecia al reality cierra un ciclo de incorporaciones de peso que busca blindar el rating de la noche. La expectativa del público por ver sus primeros cruces dentro de la casa más famosa del país sigue creciendo. El escándalo por los liderazgos en la "Generación Dorada" apenas comienza con esta nueva integrante, confirmando que la experiencia internacional de la actriz será una pieza clave en el tablero del programa.

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