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Tristeza

Murió en Italia la ex novia argentina de Luca Prodan

Jorgelina Pochintesta era una reconocida directora de castings.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fallecimiento de Jorgelina Depetris Pochintesta, argentina y pionera de la dirección de casting en Italia desde 1993, fue anunciado el 28 de mayo por la Unión Italiana de Directores de Casting (UICD), que destacó su legado visionario en la industria audiovisual y el impacto emotivo de su partida. Su vida en nuestro país tuvo una particularidad: en 1986 fue novia de Luca Prodan, el cantante de Sumo, quien hizo el viaje de vida inverso al de ella: italiano, terminó sus días en Argentina.

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La trayectoria de Jorgelina Pochintesta se desarrolló entre Buenos Aires y Milán. Formada en teatro con Miguel Guerberoff e involucrada en grupos underground como Gambas al Ajillo, El Clu del Clown y Los Melli, también trabajó en publicidad antes de instalarse en Italia, donde abrió camino en la dirección de casting cinematográfica desde 1993. Su aporte abarcó la formación de actores, incluidas infancias y jóvenes talentos, y su nombre quedó asociado en la península a películas como Pane e Tulipani, Io sono l’amore y La solitudine dei numeri primi.

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En Buenos Aires, Pochintesta integró la escena alternativa antes de trasladarse a Italia, donde, según la UICD, marcó un punto de inflexión en el cine local. Su primer trabajo allí fue en “Un alma dividida en dos” (1993), de Silvio Soldini, con quien colaboró tras llegar por recomendación de Andrea Novicov. Consultada en una entrevista recogida por la asociación italiana, Jorgelina recordó sus comienzos en Italia: “En Buenos Aires hacía publicidad y quería alejarme un poco de ese ambiente. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, nunca me detenía y ellos vieron que era una profesional confiable”.

Despedidas públicas y repercusión en el ambiente artístico

El anuncio de su fallecimiento generó repercusión entre artistas y colegas en Argentina y en Italia. En sus redes sociales, Verónica Llinás —ex integrante de Gambas al Ajillo— expresó: “Adiós amiga mía… voy a extrañar ese cocoliche en el que se había convertido tu español. Tu delirio, tu talento solapado, tu hermosa voz, tu enorme gracia, tu carácter de mierda y últimamente, tu nostalgia...”. Llinás evocó el profundo arraigo de Jorgelina a sus raíces y la nostalgia que sentía por su país y entorno porteño.

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Por su parte, Andrea Prodan, hermano de Luca Prodan, la despidió con un mensaje en el que la calificó como “hermosa locura y amiga de Luca (y mía)”. Estas palabras subrayan el arraigo de la directora de casting en los círculos artísticos alternativos donde forjó vínculos creativos y personales que trascendieron fronteras.

La huella de Depetris Pochintesta quedó ligada a una generación marcada por la creatividad y los cruces entre la música, el teatro y el cine, dejando imborrables recuerdos entre quienes compartieron su camino.

El vínculo de Jorgelina con Luca Prodan: amistad, pareja y arte

La relación entre Depetris Pochintesta y Luca Prodan nació en el clima creativo de Buenos Aires en los años 80 y cobró fuerza con el cortometraje “El día que reventaron las lámparas de gas” (1986), obra del director de cine Rodrigo Espina. Espina, ya fallecido, contó en 2022 a Noticias Argentinas que Jorgelina fue determinante para que Luca se sumara al proyecto: “Un día estábamos con Jorgelina en el balcón de la productora, hablando del corto. Pasó Luca con unas bolsas y Jorgelina bajó corriendo a buscarlo. Al rato vino y me dijo: ‘Esta tarde viene para acá’”.

Tras ese encuentro, Prodan se incorporó al cortometraje y después ambos —Jorgelina y Luca— iniciaron una relación personal. La directora de casting también enfrentó dilemas con Luca por su vínculo previo con Espina: “¿A Rodrigo no le molestará?”, le comentó el cantante, según relató el cineasta.

Recuerdos y palabras sobre Luca en el documental de Rodrigo Espina

En el documental “Luca” (1999) dirigido por el propio Espina, Jorgelina Depetris Pochintesta ofreció testimonios íntimos sobre su vínculo con el músico. Destacó la sensibilidad de Prodan, señalando que era “un hombre muy en contacto con su emoción” y que disfrutaba hablar de sus sentimientos y vivencias.

El documental recupera recuerdos personales y anécdotas cotidianas, como los viajes compartidos en colectivo rumbo a recitales de Sumo, así como la sinceridad y los celos en su relación. Sus palabras retratan la cercanía y la intensidad de una amistad y un amor atravesados por el arte y la autenticidad.

La despedida de Jorgelina Depetris Pochintesta deja entre amigos y colegas la memoria de una presencia única y la certeza de que los lazos forjados a través del arte trascienden el adiós.

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