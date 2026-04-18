Ulises Bueno cambió el micrófono por la naranja: metió triples en un club sanjuanino y sorprendió a todos

Antes de subirse al escenario, Ulises Bueno se dio un gustito en San Juan y sorprendió a todos: apareció en un club de básquet, pidió la pelota y se puso a tirar al aro como uno más. El cuartetero mostró otra faceta y hasta se animó a tirar algunos triples.

La escena se dio este viernes el Club Atlético Villa Lanteri, donde su presencia generó asombro entre quienes estaban en el lugar. Fiel a su afinidad con el básquet, el artista se metió en la cancha, compartió un momento distendido con jugadores y dirigentes, y dejó en claro que lo suyo no es solo la música.

En un clima relajado, Bueno interactuó con todos, lanzó varias veces al aro y se ganó aplausos por su puntería. La visita, breve pero intensa, incluyó además un gesto especial: recibió una camiseta del club como recuerdo de su paso por la institución. El posteo que hizo en redes: "Se jugó un partidazo con la banda" Embed - Ulises Bueno on Instagram: "Se jugó un partidazo con la banda Hoy nos vemos en @saladelsol.ok " View this post on Instagram Las fotos que subió a sus redes: SaveClip.App_671202934_18523073836078457_3580276963261911298_n SaveClip.App_670876659_18523073845078457_225368843281910242_n SaveClip.App_673119089_18523073815078457_4242695021855745033_n SaveClip.App_671053387_18523073818078457_1638920399266599355_n SaveClip.App_670564493_18523073812078457_471592867605373040_n SaveClip.App_670615755_18523073791078457_4623238371701391744_n

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