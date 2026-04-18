Ulises Bueno cambió el micrófono por la naranja: metió triples en un club sanjuanino y sorprendió a todos

Antes de subirse al escenario, Ulises Bueno se dio un gustito en San Juan y sorprendió a todos: apareció en un club de básquet, pidió la pelota y se puso a tirar al aro como uno más. El cuartetero mostró otra faceta y hasta se animó a tirar algunos triples.
La escena se dio este viernes el Club Atlético Villa Lanteri, donde su presencia generó asombro entre quienes estaban en el lugar. Fiel a su afinidad con el básquet, el artista se metió en la cancha, compartió un momento distendido con jugadores y dirigentes, y dejó en claro que lo suyo no es solo la música.
En un clima relajado, Bueno interactuó con todos, lanzó varias veces al aro y se ganó aplausos por su puntería. La visita, breve pero intensa, incluyó además un gesto especial: recibió una camiseta del club como recuerdo de su paso por la institución.
El posteo que hizo en redes: "Se jugó un partidazo con la banda"
Embed - Ulises Bueno on Instagram: "Se jugó un partidazo con la banda Hoy nos vemos en @saladelsol.ok "