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Un crack

Ulises Bueno cambió el micrófono por la naranja: metió triples en un club sanjuanino y sorprendió a todos

En la previa de su show, el cantante cordobés pasó por un club local, se sumó a tirar al aro y dejó una galería de fotos en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Antes de subirse al escenario, Ulises Bueno se dio un gustito en San Juan y sorprendió a todos: apareció en un club de básquet, pidió la pelota y se puso a tirar al aro como uno más. El cuartetero mostró otra faceta y hasta se animó a tirar algunos triples.

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La escena se dio este viernes el Club Atlético Villa Lanteri, donde su presencia generó asombro entre quienes estaban en el lugar. Fiel a su afinidad con el básquet, el artista se metió en la cancha, compartió un momento distendido con jugadores y dirigentes, y dejó en claro que lo suyo no es solo la música.

En un clima relajado, Bueno interactuó con todos, lanzó varias veces al aro y se ganó aplausos por su puntería. La visita, breve pero intensa, incluyó además un gesto especial: recibió una camiseta del club como recuerdo de su paso por la institución.

El posteo que hizo en redes: "Se jugó un partidazo con la banda"

Embed - Ulises Bueno on Instagram: "Se jugó un partidazo con la banda Hoy nos vemos en @saladelsol.ok "
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Las fotos que subió a sus redes:

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