Modo campaña, activado: los dirigentes sanjuaninos que prendieron motores

Laura Palma, en la apertura de sesiones de este 2026.

La posibilidad de que haya adelantamiento de elecciones en San Juan está latente. Si todo sale como el engranaje político estima, podrían ser en mayo . Teniendo esa posibilidad en mente, muchos dirigentes políticos pusieron primera con sus campañas. Aún es muy temprano para hablar de candidaturas, pero en estos casos es claro que, al menos, buscan posicionarse para el 2027 .

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La ministra de Gobierno de San Juan es casi la única (por no decir la única) dirigente oficialista que está en mood campaña. La confirmación de este movimiento fue en la apertura de sesiones de este 2026, donde en la previa del discurso del gobernador Orrego, apareció con militancia y una bandera con la leyenda “Cambia Pocito presente”.

Palma fue concejal de Pocito y una de las principales opositoras del justicialismo en el departamento. En el 2025, cuando era candidata a diputada nacional, dijo en el programa Off the récord que no le cerraba las puertas a ser candidata a intendenta del departamento.

Más recientemente, participó de la organización del carnaval en Pocito, junto con la secretaria de Turismo, Belén Barboza, quien también es dirigente del departamento.

Cristian Andino

La campaña de Andino nunca terminó. Después de haber sido electo diputado con el frente Fuerza San Juan, el exintendente de San Martín continuó recorriendo los departamentos. Primero, en modo agradecimiento por haberlo votado.

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Pero lejos de parar, estas recorridas continuaron. Hay quienes dicen que los intendentes lo invitan y que, en su rol como diputado, cumple con sus compañeros justicialistas. Pero lo cierto es que dentro del peronismo este accionar se ve como un acto de sostenimiento para el electorado sanjuanino, con el objetivo de jugar en el 2027.

Graciela Caselles

La exdiputada nacional apuntó a quedarse con la presidencia del Comité de Caucete, después de que desde el Comité Central decidieran expulsar del Partido Bloquista a la concejal caucetera, Marina Poblete.

Luego de lograrlo, aseguró en Off the Récord que estaba empezando a caminar el departamento pensando en el 2027. En el 2023, fue candidata a intendenta de Capital.

Gustavo Deguer

Desde hace tiempo, el nombre del diputado bloquista empieza a sonar como candidato de intendente de Iglesia.

De hecho, han habido movimientos en el plano político con el objetivo de posicionarlo. En la conformación de comisiones, el iglesiano fue elegido como presidente de Minería. Esto es clave porque el departamento que representa es donde se asienta uno de los proyectos mineros más importantes de San Juan, Vicuña.

Fabián Gramajo

El dirigente de San Juan Te Quiero estuvo ausente de la vida pública después del conflicto que atravesó con su socia política, la intendenta Daniela Rodríguez.

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Sin embargo, después de reaparecer en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante el pasado 14 de abril, empezó una especie de campaña. Chimbas habría sido el puntapié inicial para arrancar con otras visitas. Si bien está claro que la movida que está llevando a cabo es provincial, aún no se sabe con certeza a qué puesto aspira.

Facundo Perrone

De todos los nombrados en esta nota, quizá el presidente de la Junta de Rivadavia es el que arrancó la campaña “más despacio”.

El excandidato a diputado traerá a San Juan Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación de Axel Kicillof.

Según indicaron fuentes cercanas, el objetivo es preparar una alternativa provincial del peronismo al 2027.

Facundo Valentín

El exfuncionario de Capital se abrió el peronismo y se unió a La Libertad Avanza, con su sello propio. Ya empezó a caminar las calles del departamento para posicionarse como posible candidato a intendente.