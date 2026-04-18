Ulises Bueno le cumplió el sueño a su "doble" sanjuanino: charla, abrazos y una canción juntos

El sanjuanino que sorprendió por su parecido vocal con Ulises Bueno cumplió su sueño este viernes por la noche: cantar junto a su ídolo en pleno show.
Fue en su presentación en San Juan:el artista se tomó unos minutos para recibir a César. Antes, jugó al básquet en un club sanjuanino.
César, conocido en redes por interpretar temas con un estilo muy similar al del artista cordobés, fue invitado a conocer al artista durante la presentación que realizó en Sala del Sol. El momento se dio luego de que Ulises se tomara unos minutos para conocerlo y hasta cantar con él.
El encuentro no solo significó el cumplimiento de un sueño para César, sino también un reconocimiento a su talento, que desde hace tiempo viene llamando la atención por su notable parecido con la voz del cantante cordobés.
Intertítulo: Antes del show, Ulises se sumó a un partido de básquet en San Juan
En la previa de su presentación, Ulises Bueno también protagonizó otro momento llamativo al participar de un partido de básquet junto al equipo Lanteri.
El artista se mostró distendido y cercano, compartiendo con los jugadores y aficionados antes de brindar un show.