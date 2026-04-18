sábado 18 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la Sala del Sol

Ulises Bueno le cumplió el sueño a su "doble" sanjuanino: charla, abrazos y una canción juntos

Fue en su presentación en San Juan:el artista se tomó unos minutos para recibir a César. Antes, jugó al básquet en un club sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lee además
El cantante Ulises Bueno no pasa por su mejor estado de salud.
A puro cuarteto

Después de grabar un hitazo con Tini y Messi, Ulises Bueno llega este viernes a San Juan
En las redes

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan

César, conocido en redes por interpretar temas con un estilo muy similar al del artista cordobés, fue invitado a conocer al artista durante la presentación que realizó en Sala del Sol. El momento se dio luego de que Ulises se tomara unos minutos para conocerlo y hasta cantar con él.

El encuentro no solo significó el cumplimiento de un sueño para César, sino también un reconocimiento a su talento, que desde hace tiempo viene llamando la atención por su notable parecido con la voz del cantante cordobés.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Ulises Bueno le cumplió el sueño a su "doble" sanjuanino: charla, abrazos y una canción juntos El sanjuanino que sorprendió por su parecido vocal con Ulises Bueno cumplió su sueño este viernes por la noche: cantar junto a su ídolo en pleno show. César, conocido en redes por interpretar temas con un estilo muy similar al del artista cordobés, fue invitado a conocer al artista durante la presentación que realizó en Sala del Sol. El momento se dio luego de que Ulises se tomara unos minutos para conocerlo y hasta cantar con él. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Intertítulo: Antes del show, Ulises se sumó a un partido de básquet en San Juan

En la previa de su presentación, Ulises Bueno también protagonizó otro momento llamativo al participar de un partido de básquet junto al equipo Lanteri.

Embed - Ulises Bueno on Instagram: "Se jugó un partidazo con la banda Hoy nos vemos en @saladelsol.ok "
View this post on Instagram

El artista se mostró distendido y cercano, compartiendo con los jugadores y aficionados antes de brindar un show.

Temas
Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alarma por el estado de salud de Luis Brandoni: "Delicado"

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Desembarco de La Anónima en San Juan: el Gobierno busca abrir mercados en el sur y que en las góndolas haya productos locales

Murió un motociclista tras protagonizar un violento choque en Rawson

Educación lanzó el Carnet Digital Docente: qué información contiene y desde cuándo estará vigente

Dos crímenes y el ardid para esconderse en San Juan: la historia desconocida del hermano de Pedro Saitta

Las mil y una del "ladrón de los guantes": los antecedentes del peligroso delincuente, tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo son las casas ecológicas para pagar menos luz que el IPV comenzará a construir en San Juan

El "mensaje oculto" detrás de las amenazas en escuelas, según una psicóloga sanjuanina

Ulises Bueno le cumplió el sueño a su "doble" sanjuanino: charla, abrazos y una canción juntos

San Martín, ante la urgencia de levantar el ancla: choca frente a Midland en el redebut de Schiapparelli

Rige el plazo para que el juez defina el pedido de prisión para Tapia y Toviggino