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Música

Con entrada gratis, el Chalet Cantoni se llena de indie pop y electrónica de la mano de Rodri Cactus y KBSONIA

El emblemático espacio cultural de Rivadavia recibe este viernes una nueva edición del ciclo “Volver a la canción”. Una cita imperdible para disfrutar del talento local en un entorno único.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Chalet Cantoni vuelve a vestirse de gala para la música este viernes 17 de abril. El centro cultural será el escenario de la quinta entrega de “Volver a la canción”, una propuesta que ya es marca registrada de la casa y que busca potenciar a los artistas sanjuaninos brindando un espacio de calidad para su difusión.

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En esta oportunidad, el ciclo propone un viaje sonoro que va desde el funk hasta la electrónica. Uno de los protagonistas de la noche será Rodri Cactus (Rodrigo Matteo Espinola). El músico, que forjó su identidad compositiva durante su paso por Canadá y tras una reciente gira por México, traerá su estilo cargado de pop indie y funk.

La cuota de potencia y vanguardia llegará con KBSONIA. La reconocida cantante y compositora local, que el año pasado brilló en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional del Sol, desplegará su impronta escénica única.

La cita es este viernes 17 de abril a partir de las 21:00 horas en la sede del Chalet Cantoni, ubicado en Avenida Libertador 3339 oeste, Rivadavia. Desde la organización destacaron que la entrada es libre y gratuita, invitando a los sanjuaninos a acercarse temprano, ya que el ingreso será por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

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