Video: Ricky Martin apareció por el balcón de un hotel de Recoleta y enloqueció a sus fans

La llegada de Ricky Martin a Buenos Aires volvió a generar una escena repetida cada vez que pisa el país: fanáticos apostados durante horas con la esperanza de verlo de cerca. Esta vez, el punto de encuentro fue el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, en Recoleta, donde decenas de seguidores se congregaron desde temprano.

Pasadas las 18hs de este jueves, el cantante apareció primero desde una ventana para saludar, pero el momento que desató la locura llegó minutos después, cuando decidió bajar y acercarse personalmente. Con una sonrisa constante, firmó autógrafos y compartió unos instantes con el público, provocando una reacción de euforia total entre los presentes.

El artista, que llegó al país con un fuerte operativo de seguridad y bajo discreción, se hospeda junto a sus hijos y se prepara para dos shows con entradas agotadas en el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, que tendrán lugar el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Mientras tanto, sus fans siguen apostados en las inmediaciones del hotel, a la espera de otro saludo que prolongue la magia del encuentro. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2044906830149611735&partner=&hide_thread=false Ricky Martin apareció por el balcón de un hotel de Recoleta y enloqueció a sus fans



La visita de Ricky Martin volvió a causar un verdadero furor en la ciudad: decenas de fans lo esperaron durante horas en la puerta del Palacio Duhau - Park Hyatt, en Buenos Aires, hasta que el… pic.twitter.com/6YGsvMsDcY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 16, 2026

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