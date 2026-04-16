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Furor

Video: Ricky Martin apareció por el balcón de un hotel de Recoleta y enloqueció a sus fans

El artista puertorriqueño se aloja en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad y sorprendió a sus fans con un gesto inesperado. Este fin de semana se presenta con entradas agotadas en el Campo Argentino de Polo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La llegada de Ricky Martin a Buenos Aires volvió a generar una escena repetida cada vez que pisa el país: fanáticos apostados durante horas con la esperanza de verlo de cerca. Esta vez, el punto de encuentro fue el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, en Recoleta, donde decenas de seguidores se congregaron desde temprano.

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Pasadas las 18hs de este jueves, el cantante apareció primero desde una ventana para saludar, pero el momento que desató la locura llegó minutos después, cuando decidió bajar y acercarse personalmente. Con una sonrisa constante, firmó autógrafos y compartió unos instantes con el público, provocando una reacción de euforia total entre los presentes.

El artista, que llegó al país con un fuerte operativo de seguridad y bajo discreción, se hospeda junto a sus hijos y se prepara para dos shows con entradas agotadas en el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, que tendrán lugar el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Mientras tanto, sus fans siguen apostados en las inmediaciones del hotel, a la espera de otro saludo que prolongue la magia del encuentro.

El video:

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