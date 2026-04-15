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En las redes

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan

César, un joven sanjuanino, volvió a emocionar en redes con su voz. A días de la llegada del artista, impulsan una campaña para que pueda cumplir su sueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cesar

En una esquina cualquiera, César volvió a hacer lo que mejor sabe: cantar. Y otra vez, su voz no pasó desapercibida. En las últimas horas, un video grabado por el usuario Fabio Alejandro Falcón comenzó a circular en Facebook, mostrando al joven interpretando un tema de Ulises Bueno con una similitud que sorprende.

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La escena es simple pero potente: César, en plena calle, deja salir su talento con naturalidad. No hay escenario ni micrófono profesional, pero sí una voz que logra conmover y captar la atención de quienes pasan y, ahora también, de cientos de usuarios en redes sociales.

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No es la primera vez que César genera repercusión. El año pasado, sus interpretaciones de cuarteto ya habían recorrido plataformas como TikTok, donde logró miles de reproducciones y comentarios cargados de elogios. En aquel entonces, versiones como “Amante Fiel”, también de Ulises Bueno, lo posicionaron como una de esas historias que emocionan por su autenticidad.

César, además, es no vidente, y lejos de ser un límite, su condición se transforma en una parte más de su historia de superación y conexión con la música.

Una campaña con un objetivo claro

Esta vez, el video no solo busca visibilizar su talento. Detrás hay un objetivo concreto: que César pueda conocer a su ídolo. Es que Ulises Bueno tiene previsto arribar a San Juan el próximo viernes, y allegados al joven iniciaron una campaña en redes para intentar lograr ese encuentro.

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