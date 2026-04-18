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Alarma por el estado de salud de Luis Brandoni: "Delicado"

El entorno cercano al actor confirmó que el actor permanece bajo estricta observación luego de sufrir un accidente en su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La situación de salud de Luis Brandoni generó inquietud en las últimas horas tanto en su entorno como en el ambiente artístico. El actor tuvo que recibir asistencia médica luego de sufrir un accidente doméstico durante el fin de semana, lo que dio lugar a distintas versiones sobre su estado.

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A través de un mensaje, su familia compartió información sobre el cuadro actual: "Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución".

En este contexto, el artista permanece acompañado por su círculo más cercano. Sus hijas, Micaela y Florencia, junto a su pareja Saula Benavente, lo asisten de manera permanente mientras continúa bajo control médico.

Con el objetivo de llevar claridad, también desmintieron algunos trascendidos que circularon en un primer momento, entre ellos la posibilidad de un ACV, lo cual fue descartado. La aclaración buscó poner fin a la información no confirmada que había comenzado a difundirse.

Finalmente, la familia adelantó que seguirá comunicando cualquier novedad vinculada a su evolución: "Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud".

Repercusión en el ámbito teatral

El cuadro de salud tuvo consecuencias directas en su actividad sobre los escenarios. La obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra quedó indefinidamente suspendida, luego de una serie de funciones que ya habían sido canceladas anteriormente por un inconveniente de salud de la actriz.

Ante este panorama, el equipo artístico, la producción y la sala optaron por frenar la temporada sin fecha de regreso, con el objetivo de priorizar la recuperación del actor. La decisión puso en pausa un espectáculo que venía registrando una importante convocatoria y una respuesta positiva por parte del público.

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