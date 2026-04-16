Máxima expectativa: ya arman el escenario para Airbag detrás de la popular norte del Bicentenario

El show de Airbag ya se empieza a vivir en San Juan. Con el recital cada vez más cerca, arrancó el armado del escenario en el playón del Estadio del Bicentenario, justo detrás de la popular norte. Técnicos y operarios laburan a contrarreloj para que todo esté listo de cara al sábado 18 de abril.

Show Furor por Airbag en San Juan: fans de todo el país organizan viajes y se esperan colectivos repletos

Previa Antes de llegar a San Juan, Airbag pasó por la Bombonera y recibieron un regalo especial

El movimiento en la zona ya es intenso: estructuras, sonido y logística en marcha para un evento que promete romperla. No es para menos. El furor por la banda de los hermanos Sardelli creció fuerte y se espera un marco multitudinario.

La expectativa no es solo local. Desde distintas provincias ya se están organizando viajes en grupo, con micros completos que llegarán a San Juan. La fecha pinta para ser uno de los recitales más convocantes del año.

Según la organización, las puertas se abrirán a las 18:00 y el show arranca a las 21:00. Habrá accesos señalizados y sectores diferenciados para el ingreso del público.

También se difundió la lista de elementos prohibidos. No se podrá entrar con bebidas, comida, conservadoras, reposeras, bicicletas, drones ni mascotas (salvo perros de servicio). Tampoco con objetos peligrosos como cadenas, elementos punzantes, punteros láser o pirotecnia, ni con termos, carpas, instrumentos musicales, computadoras o camisetas de fútbol.

Con las entradas en la recta final y el predio tomando forma, San Juan se prepara para una noche que promete ser una fiesta del rock.