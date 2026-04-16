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Máxima expectativa: ya arman el escenario para Airbag detrás de la popular norte del Bicentenario

En el playón del Estadio del Bicentenario trabajan a full para dejar todo listo para el show del 18. Se espera una movida masiva con gente de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El show de Airbag ya se empieza a vivir en San Juan. Con el recital cada vez más cerca, arrancó el armado del escenario en el playón del Estadio del Bicentenario, justo detrás de la popular norte. Técnicos y operarios laburan a contrarreloj para que todo esté listo de cara al sábado 18 de abril.

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El movimiento en la zona ya es intenso: estructuras, sonido y logística en marcha para un evento que promete romperla. No es para menos. El furor por la banda de los hermanos Sardelli creció fuerte y se espera un marco multitudinario.

La expectativa no es solo local. Desde distintas provincias ya se están organizando viajes en grupo, con micros completos que llegarán a San Juan. La fecha pinta para ser uno de los recitales más convocantes del año.

Según la organización, las puertas se abrirán a las 18:00 y el show arranca a las 21:00. Habrá accesos señalizados y sectores diferenciados para el ingreso del público.

También se difundió la lista de elementos prohibidos. No se podrá entrar con bebidas, comida, conservadoras, reposeras, bicicletas, drones ni mascotas (salvo perros de servicio). Tampoco con objetos peligrosos como cadenas, elementos punzantes, punteros láser o pirotecnia, ni con termos, carpas, instrumentos musicales, computadoras o camisetas de fútbol.

Con las entradas en la recta final y el predio tomando forma, San Juan se prepara para una noche que promete ser una fiesta del rock.

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