Atraparon nuevamente a uno de "Los Angelitos de la Cueva del Chancho": esta vez, por el robo de un motor de un aire acondicionado

Un llamado al 911 activó un operativo policial en Chimbas que terminó con la detención de un sujeto conocido en el ambiente delictivo. El hecho, conocido este domingo, ocurrió en el barrio 20 de Junio, donde desconocidos sustrajeron el motor de un aire acondicionado y escaparon hacia el interior de la Villa Lucrecia, zona popularmente llamada la “Cueva del Chancho”. Finalmente, lo atraparon en la tarde de este domingo.

De acuerdo a lo confirmado por fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, los uniformados de la Unidad Operativa Chimbas Sur, Comando Norte y Unidad Operativa Centenario montaron un rastrillaje con los datos aportados por testigos. La búsqueda condujo a un domicilio abandonado, donde los sospechosos habrían intentado ocultarse tras descartar el elemento robado.

En ese lugar, los efectivos lograron recuperar el motor sustraído y aprehender a uno de los presuntos autores, quien fue identificado como Eduardo Ferreyra. El detenido quedó vinculado al procedimiento especial de Flagrancia, a la espera de las medidas judiciales correspondientes.

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Un nombre ligado al delito

Según indicaron las fuentes, Ferreyra sería uno de los denominados “Angelitos de la Cueva del Chancho”, un grupo con antecedentes en distintos hechos delictivos en la provincia.

Ya en marzo de 2024, Ferreyra -uno de los integrantes de esa banda- había sido detenido tras una serie de asaltos a remiseros y taxistas. En esos casos, los delincuentes simulaban ser pasajeros y emboscaban a los conductores en zonas oscuras, donde los reducían con armas o cuchillos para robarles sus pertenencias.

image Ferreyra, en marzo de 2024.

Años antes, en 2019, el nombre de “Los Angelitos” también había resonado en un operativo de gran magnitud encabezado por la Policía Federal, que incluyó allanamientos en Chimbas y Mendoza y terminó con secuestros de droga, dinero y varios detenidos.