Después de grabar un hitazo con Tini y Messi, Ulises Bueno llega este viernes a San Juan

El cantante Ulises Bueno no pasa por su mejor estado de salud.

La expectativa crece en San Juan por la llegada de Ulises Bueno, uno de los máximos exponentes del cuarteto actual, que se presentará este viernes 17 de abril en Sala del Sol.

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El show ya empieza a marcar el pulso de lo que será una noche multitudinaria: la primera preventa de entradas se agotó rápidamente y la segunda ya está disponible, lo que refleja el fuerte arrastre del artista cordobés en la provincia.

Ulises llega además en un gran presente artístico, impulsado por el impacto de su reciente hit junto a Lionel Messi y Tini Stoessel, una colaboración que lo volvió a posicionar en lo más alto de la escena y lo acercó a nuevos públicos.

Dueño de una carrera consolidada y heredero del legado de su hermano Rodrigo Bueno, Ulises supo construir su propio camino dentro del género, con un estilo que mezcla lo tradicional del tunga-tunga con sonidos más modernos.

En su repertorio no faltan hits que suenan en cada baile, como “Intento”, “Dale vieja dale”, “Soy” o “Ahora mírame”, temas que lo posicionaron como uno de los artistas más convocantes del país. Además, su conexión con el público y su energía en vivo lo convierten en un número fuerte en cada escenario que pisa.

El show en Sala del Sol promete ser una verdadera fiesta cuartetera, con un repaso por sus grandes éxitos y la presencia de fanáticos que ya palpitan una noche a puro baile.

Con entradas que vuelan y un público fiel que lo sigue en cada presentación, Ulises Bueno vuelve a San Juan para reafirmar su lugar como uno de los ídolos del cuarteto.