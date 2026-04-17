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Día mundial de la cepa emblemática

San Juan se sube al boom del Malbec: la cepa que manda en ventas y exportaciones

Con más producción, crecimiento en superficie y fuerte presencia en mercados internacionales, el Malbec reafirma su liderazgo. En San Juan además, habrá descuentos, degustaciones y eventos para celebrarlo.

Por Elizabeth Pérez
El Malbec sigue siendo la variedad más producida y consumida del país. San Juan no se queda atrás en ese crecimiento.&nbsp;

El Malbec sigue siendo la variedad más producida y consumida del país. San Juan no se queda atrás en ese crecimiento. 

El vino Malbec también se siente fuerte en San Juan. Mientras sigue siendo el vino más elegido por los argentinos, también empuja las exportaciones y gana cada vez más terreno en la provincia. Con más producción, más hectáreas y una agenda llena de promos y degustaciones, el Día Mundial del Malbec se vive a pleno y con copa en mano.

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Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la variedad Malbec está presente en 18 de las 20 provincias argentinas que tienen plantaciones de vid. Hay un total de 46.890 ha cultivadas, lo cual representa el 23,9% del total de vid del país y el 42,6% de las variedades tintas aptas para elaboración de vinos y/o mostos.

Es la variedad más cultivada de Argentina y la que más crece a lo largo de los años. La superficie cultivada en todo el país ha aumentado un 16,1% en la última década –al sumar 6.489 ha- y en San Juan esta variedad creció un 20,2%.No obstante, Mendoza tiene la mayor superficie con 39.771 ha (84,8%), seguida de lejos por San Juan con 2.731 ha (5,8%).

Crecimiento sanjuanino

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Con 2.731 hectáreas (7,1%), la provincia resalta por su dinamismo: su superficie creció un 37,1% desde 2015, superando el promedio país (+19,2%). Los departamentos de Sarmiento (32,6% del total provincial) y Caucete (16%) lideran este desarrollo, seguidos por 25 de Mayo y Zonda. Esto refleja el mayor crecimiento no solamente regional sino nacional en la última década.

Sus condiciones geográficas y climáticas permiten una diversidad de perfiles: desde vinos jóvenes y accesibles en el Valle de Tulum hasta etiquetas de alta calidad enológica en zonas como Pedernal, Calingasta, Zonda-Ullum e Iglesia.

Este entramado productivo también se traduce en turismo. Actualmente, San Juan cuenta con una Ruta del Vino integrada por 39 bodegas activas, que ofrecen experiencias para visitantes y posicionan a la provincia como un destino en crecimiento dentro del enoturismo, segun datos del Ministerio de Producción.

Celebraciones y promos

En ese contexto, cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una fecha que homenajea a la cepa insignia argentina y una de las más valoradas a nivel global.

En San Juan, la celebración llega con una agenda cargada: habrá descuentos en vinotecas, degustaciones con enólogos, promociones de hasta el 80% y propuestas gastronómicas en toda la provincia durante la semana.

El cierre será mañana sábado en el Chalet Cantoni, con entrada gratuita, catas y música en vivo. Una excusa perfecta para brindar con la cepa que no deja de crecer y que, una vez más, tiene a San Juan como protagonista.

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